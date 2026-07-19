被問毒油潘孟安「一把推開記者」楊智伃：這就是賴總統的最新回應？

總統府秘書長潘孟安今天在媒體提問有關致癌油爭議時，一語不發，以左手肘推開媒體，逕自離去。國民黨前發言人楊智伃說，憤怒與暴力，難道這是賴清德總統對毒油事件的最新回應，潘孟安不但要對毒油事件中央失職道歉、更要對這位扮演第四權角色的記者道歉。

楊智伃指出，潘孟安出席公開活動，被追問毒油事件延燒全台，總統有無最新說法，潘孟安不但毫不理會，甚至在逃避問題的過程中，用暴力的方式手肘推開記者。

楊智伃說，還原現場狀況，記者只是詢問總統府最新的說法，以及怎麼看人民上街的行動，沒有攻擊的質問、也沒有挑釁激怒的用詞，一個中性的，對目前時事的詢問，潘孟安卻是暴力回應。作為總統府秘書長，潘孟安的行為是代表賴清德總統，潘孟安的暴力回應，難道是代表賴清德對於毒油的回應嗎？

楊智伃表示，記者詢問重大食安事件，秉持記者本分的中性提問，結果是被暴力對待，潘孟安不但要對毒油事件中央失職道歉，更要對這位扮演第四權角色的記者道歉。