批政院紮稻草人自導自演卸責秀 陳以信：執政傲慢「吃人夠夠」

食安風暴延燒。國民黨文傳會主委陳以信表示，行政院是自紮稻草人自己打，先假設台中市副市長鄭照新查廠是為協助中聯復工，再反過來批評沒有復工必要，不必查廠，整件事是行政院自編自導自演，用假議題轉移推卸中央該負的行政與政治責任，操弄手法低劣又可惡。

陳以信說，台中市政府早已說明查廠目的，最重要是追查汙染源頭與問題產品流向，帶專家前往查察原料製程品管與通報，這些都是食安事件最基本的行政作為。行政院刻意扭曲成為復工查廠，再自己出面反駁，根本是轉移焦點，掩飾中央在這場食安風暴中的重大失職失能。

他指出，行政院真正該回答的是，到底是誰為保護業者利益，刻意創造20％免下架的標準，為何行政院要蓋牌一星期，拒絕公布第二層問題產品名單，因為中央一再拖延隱匿資訊，才讓更多致癌油流入市場讓民眾吃下肚，擴大社會食安恐慌。

陳以信表示，民進黨政府面對全民食安焦慮，沒有謙卑檢討，反而接連展現執政傲慢，吃人夠夠。民進黨發言人吳崢說「又不是我逼你吃」，民進黨新北市議員林秉宥公開發文譏諷上街抗議民眾，是整群藍白如喪考妣，這些譏諷言語傷害的是每一位擔心家人健康，憂心食安的台灣人民。

陳以信說，既然民進黨政府「逼我吃毒油、逼我上街頭」，國民黨7月25日周六將發起「我是人，我反毒台」食安大遊行，所有關心食安的民眾站出來，向傲慢失職的政府發出怒吼，要求賴清德總統公開向國人道歉，行政院長卓榮泰與衛福部長石崇良負起政治責任，下台負責。