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四縣市因應毒油案討論食安聯防 蔣萬安呼籲三項修法重點

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

臺北市長蔣萬安19日特地前往臺中與臺中市盧秀燕市長、雲林縣張麗善縣長、基隆市謝國樑市長共同針對毒油事件進行討論。會前受訪時，蔣萬安表示，面對這次的毒油事件，臺中市政府在一掌握了產品的流向與業者名單後，即刻的通報臺北市政府，才讓北市府在第一時間預防性的下架以及公佈業者名單。因此今天包括基隆、雲林、臺中、臺北四個縣市政府再次齊聚，就是要繼續攜手聯防及討論接下來包括食安修法的相關意見。

蔣萬安表示，面對這次的毒油事件食安法必須要修法，他指出三項重點：第一、目前食安法要求業者要自主管理和即時通報，但是自主管理很顯然已經形同虛設，而即時通報在這次毒油事件，食藥署與衛福部更是最後才知道，顯見現有的通報機制已經被業者架空。蔣萬安強調，要從源頭管理以及如何強制中上游業者及檢驗機關即刻通報，會是這次修法的重點。第二、食安通報平臺不只是中央和地方各縣市政府之間，而是各地方政府橫向彼此之間要能夠即時地稽核比對。第三、這次修法應該要強制即刻公布包括產品的流向以及業者名單。

蔣萬安直言，面對這次毒油事件，應該是不分黨派、不分年齡大家共同關心的食安議題。因此他呼籲所有的民眾不分彼此，應該要在7月25日站上凱道。看到這次毒油事件，民進黨政府處理的態度就是大家必須站出來的原因。

他進一步說明，毒油事情從6月底中央政府接獲通報以後，到現在已經超過三個星期，居然沒有能力找出原因，而且一路蓋牌、護航業者，甚至說出「又不是我逼你吃的」的言論。所以他要再次呼籲民眾一起站上凱道，因為如果大家不站出來，就無法改變這個政府它的傲慢與無作為。所以他希望所有的民眾，不分黨派、不分年齡，大家共同站出來告訴這個政府，我們受夠了！

蔣萬安 食安 修法

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