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今起絕食抗議 何元楷：或許吳崢會說「又不是我逼你們出來絕食的」

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
國民黨4名政壇新秀今起絕食，表達守護食安、抵制傲慢民進黨政府的訴求。圖／新北市議員參選人何元楷提供
國民黨4名政壇新秀今起絕食，表達守護食安、抵制傲慢民進黨政府的訴求。圖／新北市議員參選人何元楷提供

國民黨4名政壇新秀今起絕食，表達守護食安、抵制傲慢民進黨政府的訴求。新北市議員參選人何元楷說，希望用自己的行動，喚醒執政者對人民健康的重視。

中聯油脂公司生產的大豆沙拉油，驗出1級致癌物「苯駢芘」超標4倍，引爆全台食安危機。民進黨發言人吳崢脫口而出，「又不是我逼你吃（毒油）」招致批評，國民黨陣營號召民眾25日上街頭抗議。

台北市議員楊植斗與何元楷、台北市議員參選人賴苡任、基隆市議員參選人張家馨，今天上午在台北市中正一警分局介壽派出所對面絕食靜坐，一直到「725上凱道當天，盼號召更多在乎食安丶關心食安的民意出面抗議。

何元楷說，守護食安，沒有人是局外人。這次毒油風暴，民進黨各種傲慢行徑惹怒全民。為了守護食安、為了抵制傲慢的民進黨政府，他們選擇絕食，是希望用自己的行動，喚醒執政者對人民健康的重視。

何元楷指出，毒油事件爆發時，民進黨一開始就「甩鍋」，把錯怪罪到地方政府，且行政院長卓榮泰在立法院備詢時態度強硬，不願意道歉，再加上吳崢竟嗆說，「又不是我逼你吃」，完全體現民進黨的傲慢態度，視全民健康而不顧。

「這樣絕食，身體受得了嗎？」何元楷說，很多朋友擔心他們的安危，他的答案很簡單，如果民進黨願意負起責任、誠實面對問題、拿出解決問題的態度，他們根本不用站出來絕食，人民更不用走上街頭。

何元楷說，或許吳崢人又會說，「又不是我逼你們出來絕食的」，便可悲的是當他們決定要絕食的消息傳出後，馬上有青鳥過來嘲諷說，要來我們絕食的地方吃泡麵、鹽酥雞。

張家馨表示，食安問題不能再被忽視，他會用行動守護國人的健康。希望大家持續關注，也歡迎到場給予他支持的力量。

國民黨4名政壇新秀今起絕食，表達守護食安、抵制傲慢民進黨政府的訴求。圖／新北市議員參選人何元楷提供
國民黨4名政壇新秀今起絕食，表達守護食安、抵制傲慢民進黨政府的訴求。圖／新北市議員參選人何元楷提供

吳崢 楊植斗 賴苡任 國民黨 民進黨 食安 致癌沙拉油

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