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影／呼籲民眾725站上凱道 蔣萬安：告訴這個政府人民受夠了
台北市長蔣萬安今天就中聯毒油案拜會盧秀燕市長，受訪時強調食安法必須要修法，認為現階段的食安法要求業者要自主管理和即時通報。自主管理很顯然已經形同虛設，即時通報在這次毒油事件，食藥署和衛福部最後才知道，因此目前的通報機制已經被業者架空。所以源頭管理以及如何強制中上游業者以及檢驗機關即刻通報，會是這次修法的重點。
蔣萬安也認為食安通報平台，不只是中央和地方各縣市政府之間，而是各地方政府橫向彼此之間要能夠即時稽查比對，這次修法應該要強制即刻公布包括產品的流向以及業者名單。蔣萬安表示面對這一次的毒油事件，這是不分黨派、不分年齡，大家共同關心的食安議題，呼籲所有的民眾不分彼此，都應該在25號站上凱道。看到這次毒油事件，民進黨政府處理的態度，是必須站出來的原因，這件事情從六月底中央政府接獲通報以後，到現在已經超過三個星期，沒有能力找出原因，而且一路蓋牌護航業者。
蔣萬安強調民眾若不站出來，就無法改變這個政府它的傲慢以及不作為，呼籲所有的民眾，不分黨派、不分年齡，大家站出來告訴這個政府，人民受夠了。
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