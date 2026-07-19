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盧秀燕蔣萬安同台砲轟中央 何欣純：把食安當作政治操作大有問題

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
盧秀燕（前中）、蔣萬安（前右）、張麗善（前左）、謝國樑等人閉門會議約50分鐘，11時20分許離開，盧一直送3人到電梯口。記者黃仲裕／攝影
盧秀燕（前中）、蔣萬安（前右）、張麗善（前左）、謝國樑等人閉門會議約50分鐘，11時20分許離開，盧一直送3人到電梯口。記者黃仲裕／攝影

台北市長蔣萬安今天與雲林縣長張麗善、基隆市長謝國樑拜會台中市長盧秀燕藍營4縣市長同台砲轟中央這次致癌油事件處理不當。民進黨台中市長參選人何欣純認為，藍營縣市長要討論如何聯防當然歡迎，但如果只是把食安當作政治操作，那就大有問題。

蔣萬安與謝國樑今天上午9時半許抵達台中市政府，張麗善稍後也在9時50分許抵達，盧秀燕與他們稍事寒暄，10時10分許4人共同接受採訪，10時半許開始閉門會議，約持續50分鐘，11時20分許4名縣市長陸續走出會議室，盧一直送3人到電梯口。

何欣純今天上午出席太平區模範父親表揚活動，被問及今天藍營4縣市長齊聚台中，她說，如果是為了民眾的食安問題而來，跨縣市討論如何聯防、找出制度漏洞，或是提高稽查頻率守護食安、建立更嚴格制度，當然歡迎蔣萬安等人來台中。

何欣純話鋒一轉，「如果只是把食安問題當作政治上的利益操作，那就大有問題」，食安不分顏色、不分藍綠，民眾期待的是這次事件中，政府到底有沒有找出原因？找出原因後又該如何解決？

何欣純舉例，盧秀燕把食安當作最高標準，說要為民眾把關，但台中市政府的公文紀錄顯示，這8年來盧市府僅抽驗過一次中聯油的油品，是在2024年，都有公文記錄在案，這算是最高標準嗎？請問蔣萬安以及立法院副院長江啟臣，是否可以接受這樣的頻率？

何欣純重申，如果是為了民眾食安問題，討論地方政府聯防，或是找制度漏洞補缺，她當然歡迎，但民眾更想知道的是，這次會談到底談了什麼，是聯防或制度漏洞，還是這幾名藍營縣市長自己的政治利益？

台北市長蔣萬安（左四）今天與雲林縣長張麗善（左二）、基隆市長謝國樑（左一）拜會台中市長盧秀燕（左三），藍營4縣市長同台砲轟中央這次致癌油事件處理不當。
台北市長蔣萬安（左四）今天與雲林縣長張麗善（左二）、基隆市長謝國樑（左一）拜會台中市長盧秀燕（左三），藍營4縣市長同台砲轟中央這次致癌油事件處理不當。

民進黨台中市長參選人何欣純（中）表示，藍營縣市長要討論如何聯防，當然歡迎，但如果只是把食安當作政治操作，那就大有問題。
民進黨台中市長參選人何欣純（中）表示，藍營縣市長要討論如何聯防，當然歡迎，但如果只是把食安當作政治操作，那就大有問題。

何欣純 盧秀燕 蔣萬安 藍營 食安

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