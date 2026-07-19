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盧秀燕：中央政府手忙腳亂還攻擊地方 下周要開縣市長反毒油國是會議

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影／與蔣萬安等三縣市首長談毒油案 盧秀燕批中央處理決策混亂

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台北市長蔣萬安（右一）、基隆市長謝國樑（左一）與雲林縣長張麗善（左二）就中聯毒油案拜會台中市長盧秀燕（右二）。記者黃仲裕／攝影
台北市長蔣萬安（右一）、基隆市長謝國樑（左一）與雲林縣長張麗善（左二）就中聯毒油案拜會台中市長盧秀燕（右二）。記者黃仲裕／攝影

台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑與雲林縣長張麗善今天上午針對日前中聯發生毒油案前往台中市政府拜會市長盧秀燕。盧秀燕在受訪時表示，中央在處理危機的過程當中手忙腳亂，決策混亂。更嚴重的是，到現在為止，中央政府也沒有告訴人民這個毒油到底是怎麼來的、是怎麼發生的。但同一時間地方政府承擔了絕大部分的工作，包括地毯式的稽查、包括大量的檢驗工作、包括通報，向中央通報，橫向的縣市之間的通報，包括裁罰處分等等之類的。

盧秀燕認為這是一個嚴重的國安事件，食安就是國安，台灣現在面臨危機當中，地方站在第一線，在處理的過程當中發現了許多問題，不斷的向中央建言，甚至也做出了示範，她也希望中央能夠召開國事會議，因為食安就是國安。很可惜到現在為止都沒有獲得回應，不但沒有獲得回應，而且有時候地方政府還必須遭受中央政府的攻擊。

盧秀燕說，現在這個時刻更要挺身而出，來守護國人的食安，這就是這段時間地方縣市長這麼努力守護，很重要的原因。盧秀燕表示決定下周召開縣市長反毒油線上國安會議、國事會議。中央還沒有做的，由地方先做，中央不想做的，地方來做。希望地方縣市長希望大家集思廣益，提出對策、提出建言，把經驗值跟中央分享，讓中央能夠針對問題迅速來解決，來解決國家這個危機。

台北市長蔣萬安（右）就中聯毒油案拜會台中市長盧秀燕（左）。記者黃仲裕／攝影
台北市長蔣萬安（右）就中聯毒油案拜會台中市長盧秀燕（左）。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕（中）認為食安問題就是國安問題。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（中）認為食安問題就是國安問題。記者黃仲裕／攝影

盧秀燕 中央 蔣萬安 致癌沙拉油

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