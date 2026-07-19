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盧秀燕：中央政府手忙腳亂還攻擊地方 下周要開縣市長反毒油國是會議

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盧秀燕：中央政府手忙腳亂還攻擊地方 下周要開縣市長反毒油國是會議

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
盧秀燕表示，中央政府處理這次危機手忙腳亂，食安就是國安，下周各地方政府要開反毒油線上國是會議，中央不做，地方來做。黃仲裕／攝影
盧秀燕表示，中央政府處理這次危機手忙腳亂，食安就是國安，下周各地方政府要開反毒油線上國是會議，中央不做，地方來做。黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天與台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善齊聚，共商致癌油事件。盧表示，中央政府處理這次危機手忙腳亂，還搞錯方向一直在攻擊地方政府，食安就是國安，下周各地方政府要開反毒油線上國是會議，中央不做，地方來做。

盧秀燕表示，這次毒油事件爆發以來，可以看到政府在處理危機的過程中手忙腳亂、決策混亂，更嚴重的是，直到現在中央也沒有告訴人民，毒油是怎麼來的？事件是怎麼發生的？相對的，地方政府承擔絕大部分工作，包含地毯式稽查、大量檢驗、向上通報與縣市間橫向通報、開罰與處分等等。

盧秀燕說，食安就是國安，這是嚴重國家危機，她們站在第一線，處理過程中發現許多問題，也不斷向中央建言甚至做出示範，希望中央召開國是會議，很可惜到現在都沒有獲得回應，地方政府有時候甚至還要遭受中央政府的攻擊。

盧秀燕強調，不會因此退縮，反而更要挺身而出守護國人食安，因此下周會召開縣市長的反毒油線上國是會議，中央還沒做的，地方先做，中央不想做的，地方來做；線上國是會議是希望集思廣益，提出對策與建言，並與中央分享經驗值，讓中央能針對問題迅速解決危機。

盧秀燕說明，反毒油線上國是會議將比照去年面對美國對等關稅時，各縣市曾開過的國是會議，下周會找一個絕大部分縣市長都可以的時間，彙集大家意見向中央建言，提出辦法讓中央採納，迅速拆解國安危機炸彈。

針對行政院反駁「沒有三不」，盧秀燕回擊，台中市政府第一時間公布流向時，被行政院批評太快公布，令她感到不可思議；中市府7月初查完第一次廠，5日要再查一次，但食藥署長卻說「不用再去看」，再次讓地方政府感到不可思議。

盧秀燕認為，無論如何，這些都不重要，也不是今天的重點，現在最重要的是迅速協助國家化解危機，今天各縣市長齊聚，就是要討論後續工作；現在中央做得太慢也太不透明，還把心力搞錯方向在攻擊地方政府，希望中央調整方向，全力以赴處理毒油事件。

「這段時間不管中央怎麼對待，我們守護食安責無旁貸」，盧秀燕表示，地方政府會勇敢前進，共同目標只有一個，就是把毒油、致癌油從民眾的桌上驅趕出去，讓民眾吃得安心。

盧秀燕（右）批評，中央做得太慢也太不透明，還把心力搞錯方向在攻擊地方政府，希望中央調整方向，全力以赴處理毒油事件。黃仲裕／攝影
盧秀燕（右）批評，中央做得太慢也太不透明，還把心力搞錯方向在攻擊地方政府，希望中央調整方向，全力以赴處理毒油事件。黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑與雲林縣長張麗善，今天齊聚台中，討論致癌油事件的對策。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑與雲林縣長張麗善，今天齊聚台中，討論致癌油事件的對策。記者黃仲裕／攝影

盧秀燕 中央 中央政府 張麗善 蔣萬安 謝國樑 致癌沙拉油

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