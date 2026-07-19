柯志恩支持725日上凱道 認同食安法有修法空間

中聯油品致癌油問題延燒不停，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天表示，「你逼我吃毒油、就是逼我上街頭」，所以當然要勇敢上街頭、跟政府表達全民憤怒。此外，高雄市長陳其邁提議修食安法，柯表示，食安法確實有修法空間，中央與地方權責要定義清楚，不要像現在搞得非常混亂。

立委柯志恩今早應邀參加第16屆體育盃全國圍棋錦標賽，賽前針對台北市長蔣萬安號召民眾7月25日上凱道護食安活動發表意見。

柯志恩回應，你逼我吃毒油、就是逼我上街頭，全民非常憤怒，目前為止還不知道源頭在哪裡？政府有無做到油品澄清？大家停留在疑慮階段，「我們當然要勇敢上街頭，跟政府表達全民的憤怒」。

柯強調，食安向來被視為所有總統的最大政見，過去蔡英文因為食安五環在2016年當選總統，「過了10年之後，怎麼我們還在討論毒油問題？」，毒油若沒徹底給全民交代，如同2014年馬英九執政時代的訴求一樣，「我們要求行政院長道歉、衛福部長下台，不要有雙重標準」。

此外，高雄市長陳其邁認為，此次食安問題應聚焦在整個食安政策落實及法規檢討，如預防性下架應該要明訂在法規裡面；食安法的修法，包括預防性下架，以及相關廠商在強化自主管理的責任等，這些機制應該檢討才對。

針對陳其邁意見，柯志恩說，食安法確實有修法空間，不管是中央或地方的責任釐清要定義清楚， 不要像現在彼此互相爭議，搞得大家非常混亂，透過此次事件，有必要修法，中央、地方權責釐訂清楚，還給大家一個安全的食安環境