蔣萬安：民進黨政府傲慢不作為人民要站出來 食安法必須修法

致癌油案延燒，台北市長蔣萬安今天與基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善拜會台中市長盧秀燕。蔣批評，民進黨政府對致癌油案件傲慢且不作為，一路蓋牌、護航業者，他希望所有民眾不分黨派上凱道；食安法也必須修法，目前要求業者自主管理已經形同虛設。

蔣萬安表示，這次致癌油風波，在台中市政府公布問題油流向及業者名單後，台北市才能第一時間下架與公布業者名單，今天包含基隆、雲林、台中與台北的縣市首長齊聚，就是要繼續強化地方政府聯防，以及討論食安法修法的方向。

蔣萬安認為，食安法修法有三個重點，第一，目前食安法要求業者自主管理、即時通報，但自主管理已經形同虛設，即時通報在這次毒油事件中，食藥署和衛福部最後才知道，因此目前的通報機制已經被業者架空；源頭管理以及如何強制中下游業者和檢驗機關即時通報，會是這次修法重點。

蔣萬安表示，第二個重點是設立食安通報平台，不只是中央和地方政府，而是各地方政府的橫向通報，才能夠即時的稽核、比對；第三個重點則是規定，必須強制、即刻公布，問題油的產品流向與業者名單。

蔣萬安強調，毒油事件是不分黨派、年齡的食安議題，呼籲所有民眾不分彼此，7月25日站上凱道；這次毒油事件可以看到民進黨政府的處理態度，6月底中央接獲通報以來，3周找不出原因，而且一路蓋牌、護航業者，甚至說出「又不是我逼你吃的」，如果不站出來，就無法改變政府的傲慢與不作為。

蔣萬安也指出，面對這次毒油事件，地方政府第一時間做出各項防堵，不管是擴大預防性下架、公布業者名單，或是成立專區發布即時資訊，比如台中市政府掌握名單後第一時間提供給台北市，讓台北能即刻做各項稽查，不只針對上游、盤商，還有下游與餐飲業者。

蔣萬安說，地方縣市會繼續聯防機制，透過原本共同建立的平台來面對毒油事件，今天也會討論其他問題，比如盧秀燕提出的線上反毒油食安國是會議、食安法修法等等。