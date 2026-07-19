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綠營以抽驗中聯次數質疑 中市府：本就不是普查

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市新聞局長欒治誼說，依據食安法第7條，「業者自主檢驗」才是主要法定檢驗流程，全國縣市政府做法一致，而地方政府抽查本就不是普查。圖／台中市政府提供
台中市新聞局長欒治誼說，依據食安法第7條，「業者自主檢驗」才是主要法定檢驗流程，全國縣市政府做法一致，而地方政府抽查本就不是普查。圖／台中市政府提供

為了中聯油脂問題油事件，民進黨立委何欣純、林月琴相繼以「油品8年只抽驗1次」、「為何高雄可以抽查18件，你們卻只抽驗1次？」提出質疑。對此，台中市政府今發新聞稿說，台中市去年查驗食品總數高達8萬8千件、抽驗食品7250件，其中食用油脂專案及後市場油品總共抽驗達67件，並非只有1件。

台中市政府今還別針對林月琴指出，她身為公眾人物，應以正確事實為基礎發言，不應為特定政治目的散布錯誤資訊，否定第一線食安人員長期把關的努力。

新聞局長欒治誼說，依據食安法第7條，「業者自主檢驗」才是主要法定檢驗流程，全國縣市政府做法一致，而地方政府抽查本就不是普查，有心人刻意以單一廠商被抽到次數混淆，而忽視台中市每年抽驗食品7250件，加計食品衛生、標示等查驗，總數高達8萬8千件，已搞錯抽查隨機性的重點。

台中市政府表日前也曾說明，依食安法建立的食品三級品管制度，大型油脂廠依法必須自主送第三方公正單位檢驗，政府抽驗是外部監督，業者才是食安第一責任人。官方抽驗是依年度專案、不同廠家、產品類、不同抽驗稽查重點輪流配置，並非每一家工廠、每一項產品每年固定檢驗，全國各縣市均按中央規範一致執行。

台中市政府指出，市府每年均會同中央進行油品專案稽查，去年3度稽查中聯，其中一次會同中央食藥署；今年4月收到中央來函，正值第二季16項食安專案執行中，原訂排訂第三季進行稽查，針對業者是否落實自主檢驗進行查核。

中聯 綠營 林月琴 食安 台中市 致癌沙拉油

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