快訊

聯電榮譽副董宣明智驚傳送醫 兒宣昶有發文：為宣爸集氣脫離危險

少吃油就不會脂肪肝？肝不好不能吃肉？醫破解10大護肝迷思

聯電榮譽副董事長宣明智送醫開刀 高虹安也回應了

藍營猛打中央！蔣萬安拜會盧秀燕討論毒油案 沈伯洋：盼帶回答案

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天早上到台北文昌宮、謙和市場掃街。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天早上到台北文昌宮、謙和市場掃街。記者洪子凱／攝影

國民黨猛攻毒油案，台北市長蔣萬安號召人民7月25日上街頭抗議，今天下台中拜會台中市長盧秀燕，而國民黨市議員楊植斗也與幾位議員及參選人下午將赴中正一分局介壽派出所靜坐絕食，直至7月25日抗議，透過地方包圍中央。民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，相關權利他都會尊重，也呼籲蔣將一些答案帶回台北。

沈伯洋表示，蔣萬安想去哪是他的權利跟自由，台中是這次油品爆發城市，站在市民角度，希望蔣能夠帶一些答案回到台北，例如兩個城市未來如何交流預防，「若今天出來談的是別的事情，那大家可能就會遺憾一點。」

面對藍營小雞要靜坐抗議，沈伯洋說，陳抗是他們權利都予以尊重，但近日天氣炎熱，補充水分也很重要，希望他們能特別注意。

媒體詢問，蔣萬安一直呼籲賴清德總統為毒油按道歉，但面對地方市政問題卻遲未道歉，是否應比照，沈伯洋說，市民期待的事後處理態度，不僅僅是道不道歉問題，近期看到蔣面對問題會用憤怒或咆哮方式取代回答問題，沈說，既然蔣今天有去拜會，甚至有報導指出未來基隆市長謝國樑等也會加入，建議蔣可以請教謝，「畢竟他之前有因為兒虐案和家長道歉」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天早上到台北文昌宮、謙和市場掃街，會前接受媒體聯訪。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天早上到台北文昌宮、謙和市場掃街，會前接受媒體聯訪。記者洪子凱／攝影

蔣萬安 沈伯洋 盧秀燕 中央 致癌沙拉油

延伸閱讀

毒油風暴吳崢脫口「又沒逼你吃」！國民黨4人明起絕食靜坐6天 號召725上凱道

登高一呼 藍營：蔣萬安最強母雞成形

領藍委為民眾發聲 蔣萬安喊：民進黨逼我吃毒油 逼我上街頭

隔空交鋒 卓揆：未見縣市用心查油

相關新聞

綠諷蔣萬安如喪考妣上街遊行 殷瑋：民進黨真心話是又沒死人沒事？

毒油食安風暴，繼發言人吳崢失言「又不是我逼你吃」遭質疑；民進黨新北議員林秉宥再諷北市長蔣萬安「如喪考妣上街遊行」。北市研考會主委殷瑋反擊，表示民進黨新潮流議員講出「如喪考妣上街遊行」，白話文是不是說「啊，你家好像死人一樣，啊又沒死人沒事」？

藍營猛打中央！蔣萬安拜會盧秀燕討論毒油案 沈伯洋：盼帶回答案

國民黨猛攻毒油案，台北市長蔣萬安號召人民7月25日上街頭抗議，今天下台中拜會台中市長盧秀燕，而國民黨市議員楊植斗也與幾位議員及參選人下午將赴中正一分局介壽派出所靜坐絕食，直至7月25日抗議，透過地方包圍中央。民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，相關權利他都會尊重，也呼籲蔣將一些答案帶回台北。

隔空交鋒 卓揆：未見縣市用心查油

致癌油事件延燒，中央與地方首長昨日再度隔空交鋒。行政院長卓榮泰昨重申，各級政府沒有蓋牌，也沒有任何要放寬的考量；卓揆也說，宜蘭縣府發現所謂四月一日的問題油，難道其他縣市都沒有？但迄今未見其他縣市真的用心在查察。

追究政治責任 綠營：不致撤換閣員

中聯毒油爭議持續，賴政府如何追究政治責任受矚目，目前綠營內普遍認為，雖然在野黨已將該案鎖定為重點政治攻防議題，但以目前狀況，應不致上升到撤換閣員，甚至是行政院長卓榮泰下台的地步，且十一月地方選舉在即，也不是換人好時機，持續態度放軟、以實際行動處理食安問題，仍是執政黨目前方向。

新聞眼／護食安 藍白上凱道別淪為政治造勢

毒油風暴重創全民食安信心，面對執政黨嚴重失職，台北市長蔣萬安號召民眾七二五上凱道，多位藍營縣市首長響應。地方首長與在野黨為民請命、挺身抗議天經地義；然而，這場集會應聚焦「護食安」主軸，避免模糊焦點，更要避免淪為藍白「政治造勢大會」，才能引起民眾共鳴、展現在野黨與全民制衡執政黨的龐大能量。

論壇同台 卓揆、石崇良互動冷

行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良及食藥署長姜至剛，昨於中聯油脂食安風暴中，同台出席於新光醫院舉辦的健康台灣論壇。卓、石二人互動冷，卓揆反在致詞時，心疼姜至剛「滿眼血絲」，姜至剛則親上火線，澄清台中市長盧秀燕質疑中央不許查廠是被片面解讀，外傳食藥署將究責中區業務組人員也非事實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。