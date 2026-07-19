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綠諷蔣萬安如喪考妣上街遊行 殷瑋：民進黨真心話是又沒死人沒事？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨新北市議員林秉宥因諷蔣萬安「如喪考妣上街遊行」引發爭議。圖／截自林秉宥臉書
民進黨新北市議員林秉宥因諷蔣萬安「如喪考妣上街遊行」引發爭議。圖／截自林秉宥臉書

毒油食安風暴，繼發言人吳崢失言「又不是我逼你吃」遭質疑；民進黨新北議員林秉宥再諷北市長蔣萬安「如喪考妣上街遊行」。北市研考會主委殷瑋反擊，表示民進黨新潮流議員講出「如喪考妣上街遊行」，白話文是不是說「啊，你家好像死人一樣，啊又沒死人沒事」？

針對林稱藍營「惡意利用人民的無知當成政治鬥爭的武器」，還說「如果國民黨不敢去中聯抗議，就是檢討受害者...」，殷瑋批民進黨終於說出真心話，「請問無知是誰？人民如果無知的意思是有些事情他不知道，不就是因為中央蓋牌？」還有「誰受害啊」，民進黨政府受害？光為這3字，林秉宥就應該道歉。

殷瑋說，新潮流的代表，代表民進黨出來講話的林秉宥說「整群藍白如喪考妣上街遊行」，如喪考妣講很文雅，這次毒油案一級致癌物超標四倍，民進黨議員這樣說的意思不是在說「啊，你家好像死人一樣，啊又沒死人，沒事」？

殷提到，接下來民進黨也講「因為頂新地溝油事件，食藥署重新訂定了苯駢芘含量不可高於2ppb的規範，十幾年來，台灣人的癌症發生率還是持續上升」，依照林秉宥邏輯，第一，一個可能是中央督管不力、查驗不力，使得很多人繼續吃超過標準的一級致癌物，要檢討誰？不就是執政十年的民進黨嗎？

殷說，第二個可能性，「十幾年來，台灣人的癌症發生率還是持續上升」如果沒有這個規定去擋住這件事情，可能更高不是嗎？林秉宥提到「同時沒有規範食用油BAP含量規範的日本，癌症發生率略低於台灣」，殷瑋反問林，「一樣道理，有沒有基本問政邏輯？」

對於林秉宥稱藍「惡意利用人民的無知當成政治鬥爭的武器」，殷瑋說，又一次民進黨不小心講真心話，還寫成文字，民進黨就是告訴你「人民是無知的」，這不就是因為中央蓋牌？

林秉宥最後要「國民黨應該號召去中聯抗議」，殷瑋說檢討廠商當然可以，但卓榮泰不用回頭思考自己應該檢討部分？不然不要道歉。

對於林秉宥稱「把地址公布出來，如果國民黨不敢去中聯抗議，就是檢討受害者」，殷瑋諷，林又一次不小心說出真心，「受害者三個字是什麼意思？」國民黨從頭到尾檢討的是賴清德神隱，卓榮泰蓋牌，吳崢胡亂發言，林終於說出民進黨真心話，「民進黨政府受害？」光為這三個字，林就應該道歉。

蔣萬安 殷瑋 民進黨 政治鬥爭 國民黨 凱道

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