隔空交鋒 卓揆：未見縣市用心查油

致癌油事件延燒，中央與地方首長昨日再度隔空交鋒。行政院長卓榮泰昨重申，各級政府沒有蓋牌，也沒有任何要放寬的考量；卓揆也說，宜蘭縣府發現所謂四月一日的問題油，難道其他縣市都沒有？但迄今未見其他縣市真的用心在查察。

台北市長蔣萬安則質疑，行政院六月就接獲通報；七月三日衛福部食藥署的記者會，是選擇蓋牌，不願意公布下游業者的名單，一開始也只願下架含問題油百分之二十的商品；六日卓榮泰才公開發表意見，都是非常明確事實，「就是蓋牌，就是掩蓋，就是護航」。

卓為「各級未及時查獲」致歉

卓榮泰前日為致癌油事件首度道歉，蔣萬安則號召全民七二五上凱道抗議。卓榮泰昨出席「新創總會新北辦公室」開幕前受訪表示，宜蘭縣政府在七月十五日發現四月一日的油品也出問題，但這批號不在中聯提出的廿九批號中，顯示中聯是刻意延遲通報、隱匿資訊，非常不負責任。對於各級行政單位沒有在第一時間查獲所有批號，他對此深感致歉。

話鋒一轉，卓榮泰說，如果所謂四月一日的問題油在宜蘭被發現，難道其他縣市都沒有嗎？但迄今未見其他縣市真的用心在查察，他要求各縣市務必要再重新盤整下架的商品，有沒有其他中聯沒有提報的新批號。

蔣萬安表示，民眾高度期待健康和食安，中央卻只站在業者立場掩蓋護航。他必須呼籲大家走上街頭、站上凱道，大聲地告訴中央對食安的期待和要求，表達中央荒腔走板處理食安的不滿跟憤怒。蔣萬安說，當中央政府沒有該有的作為，地方政府就要聯防。

蔣盧今會商 謝國樑、張麗善出席

另外，蔣萬安昨致電台中市長盧秀燕，今上午將到台中市府會商中聯毒油案，基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善也將出席。據了解，多名首長自從蔣萬安號召上凱道後，就透過跨縣市平台聯繫。

據了解，蔣、盧等首長今天會面，除討論凱道遊行，也將討論現行食安制度漏洞、中央地方權責畫分等，凝聚上凱道訴求，不排除透過立院，提出食安法修法。

侯友宜：卓抹殺第一線同仁辛苦

對於卓榮泰稱「迄今未見其他縣市真的用心在查察」，新北市長侯友宜說，這抹殺了第一線同仁的辛苦，所有資訊揭露都像「擠壓式」，一開始就像大海撈針。他說，食安的議題，是民眾最關心的問題，讓民眾吃得安心才是政府該有的態度，不要再用政治口水掩蓋食安。

行政院、衛福部指控盧秀燕「中央施壓不查廠」是謊言。台中副市長鄭照新說，中市七月五日二度查廠，食藥署長姜至剛卻說「根本不用去看」，拒公布第二層產品流向並說「他們也是受影響業者」，台中拒絕配合。

北市民進黨議員前天質詢蔣萬安為何食物中毒的店家有績優標章？蔣回嗆「高雄有驗嗎？中央有驗嗎？」高雄市長陳其邁回應，油品查驗是地方政府責任，食安問題包括這次問題油都應由地方跟中央通力合作、區域聯防互補才對。