新聞眼／護食安 藍白上凱道別淪為政治造勢

毒油風暴重創全民食安信心，面對執政黨嚴重失職，台北市長蔣萬安號召民眾七二五上凱道，多位藍營縣市首長響應。地方首長與在野黨為民請命、挺身抗議天經地義；然而，這場集會應聚焦「護食安」主軸，避免模糊焦點，更要避免淪為藍白「政治造勢大會」，才能引起民眾共鳴、展現在野黨與全民制衡執政黨的龐大能量。

食安超越藍綠，也是全民共識。毒油事件爆發已超過半個月，民眾看到民進黨政府的失職、傲慢，甚至還反嗆人民「大小聲」，因此當天走上凱道的民眾，要的是民進黨政府對「毒油流向何方、未來如何防堵」的具體交代，發出人民的怒吼。

一旦護食安的主旋律被「政治造勢」掩蓋，好不容易因食安危機而匯聚的社會共識，將會迅速被貼上「藍白鬥泛綠」的標籤，全面削弱監督的正當性。不僅無法幫受害民眾討回公道，更會讓在野黨好不容易累積的社會信任度迅速崩解。

因此，藍白政治領袖在七二五來臨前，必須展現成熟政治高度與自律。黨內更應對內部下達「封口令」與「自律規範」，明確要求所有參與者來到凱道現場「不要搞錯重點」。當天的舞台，不該是選戰熱身場，不僅不應出現任何競選旗幟，更不該出現「凍蒜」口號，唯一且無可取代的目標就是「護食安，反毒台」。

即將到來的凱道抗議，是在野黨的機會，也是一場嚴酷的試金石。藍白若能克制政治操弄的誘惑，將發言權與焦點還給受害民眾，這就是一場成功的公民運動，讓執政當局聽見人民的聲音；反之，若任由政黨利益凌駕全民健康，活動淪為粗糙的政治動員，將使得這場街頭運動的正當性大失。因為食安不是政治籌碼，凱道大會不是造勢晚會，藍白必須牢牢記得。