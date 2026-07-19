論壇同台 卓揆、石崇良互動冷

行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良及食藥署長姜至剛，昨於中聯油脂食安風暴中，同台出席於新光醫院舉辦的健康台灣論壇。卓、石二人互動冷，卓揆反在致詞時，心疼姜至剛「滿眼血絲」，姜至剛則親上火線，澄清台中市長盧秀燕質疑中央不許查廠是被片面解讀，外傳食藥署將究責中區業務組人員也非事實。

石崇良日前在立法院爆料，卓揆對衛福部只下架中聯油脂案第一層疑慮產品一事早就知情，導致在野黨砲火從衛福部轉向行政院，事件演變成政治風暴，藍營發起「七二五凱道遊行」。卓榮泰昨出席健康台灣論壇時，僅於下車時與石短暫握手，隨後便與其他醫界人士交談，搭手扶梯時，卓、石二人間相隔五排隨扈及與會人士，互動冷淡。

卓榮泰致詞時逐一稱呼在場官員，提到姜至剛時，特別強調「姜署長眼睛裡都是血絲，想必漏夜在檢驗。」致詞結束後，卓隨即離去，石拒絕媒體堵訪，僅留姜至剛向媒體說明，盧秀燕質疑中央施壓不讓地方查廠一事。

姜至剛說，食藥署七月一日就進入中聯公司查廠，七月四日拿到中聯油脂改善報告，邀集學者審閱，認定其改善措施「不及格」，要求中聯確實改善問題前不得復工，「既不能復工，為何需再查廠？」

食藥署副署長王德原表示，台中市政府欲於五日即進行「復工前查廠」，食藥署認為「沒必要」，卻被扭曲為施壓不許查廠。