聽新聞
0:00 / 0:00

修法重罰！問題油隱匿通報 將加重處分

聯合報／ 記者李人岳屈彥辰林琮恩／台北報導
中聯油脂致癌油風暴後，中央急補破網，衛福部提出多項「食安法」修法方向。聯合報系資料照
中聯油脂致癌油風暴後，中央急補破網，衛福部提出多項「食安法」修法方向。聯合報系資料照

致癌油事件延燒，行政院長卓榮泰昨表示，剩下廿三批問題油將可在明天提出完整檢驗報告，政院也會在周四行政院會通過「食品安全衛生管理法」修法草案，強化源頭與製程管理，加強檢驗頻率，並針對三級食品安全管理機制將增訂一系列強化措施；同時要求業者必須在期限內通報異常檢驗結果，若惡意隱匿或欺騙，將加重處分。

針對食品安全衛生管理法修法，卓揆說，衛福部會明將提出報告，預計周四的行政院會通過。其中很重要的內容是加強檢驗的頻率、一定規模以上的公司要設置實驗室、這個實驗室要經過第三方的認證，同時也必須負有即時通報的責任跟義務。

卓榮泰指出，未來對於食安也會有「五個強化」，也就是強化源頭的管理、強化製程的管理，強化重建異常通報系統。另外也會強化三級品管的制度、強化包括食品源在內的數位治理。

衛福部長石崇良說，多家業者因延遲通報而受罰，顯示現行通報制度有必要改進，將導入強制通報及即時資訊上傳機制，要求業者即時上傳自主檢驗資料；且所有異常檢驗結果，都必須在法定期限內完成通報，逾期開罰。主動、及時通報的業者，將研議減輕行政處分。

依現行法規，疑慮產品通報義務僅限業者，發現自家產品有危害健康之虞時，需通向主管機關通報，未通報可依法開罰三萬至三百萬元。石崇良說，「食安法」修法草案擬大幅提高隱匿通報罰則，但提高幅度暫不對外透露。

石崇良說，以中聯案為例，當第三方檢驗機構於六月四日得知檢驗結果異常時，立即通報主管機關，即使送檢業者未主動通報，政府也能提早啟動因應措施。因此，本次修法草案將要求業者自設實驗室及受委託的第三方檢驗機構，皆須通過認證，並負有強制通報義務，一旦檢出異常結果，須於廿四小時內通報主管機關。

針對中聯油脂疑慮原油、中游泰山、福懋、福壽三家公司油品及下游食品抽驗，預計今天完成檢驗，周一公布。

國民黨立委林思銘說，他已正式發函衛福部，要求衛福部及食藥署，針對封存問題油品的後續處置提出完整說明。他要求政府，應建立公開透明的銷毀機制，清楚說明問題油品將採取何種銷毀方式，並全程錄影、監控、公開完整影像及相關紀錄。

致癌沙拉油 卓揆 中聯 食安 衛福部 卓榮泰

延伸閱讀

政院23日提「食安法」修法 強化源頭製程管理、惡意隱匿加重處罰

行政院23日擬提食安法修法 惡意隱匿加重處分

檢驗頻率加密、一定規模要設實驗室 政院下周公布《食安法》修法草案

獨／國民黨版食安法修法草案9大重點曝 補強食安雲漏洞、納吹哨者保障

相關新聞

隔空交鋒 卓揆：未見縣市用心查油

致癌油事件延燒，中央與地方首長昨日再度隔空交鋒。行政院長卓榮泰昨重申，各級政府沒有蓋牌，也沒有任何要放寬的考量；卓揆也說，宜蘭縣府發現所謂四月一日的問題油，難道其他縣市都沒有？但迄今未見其他縣市真的用心在查察。

修法重罰！問題油隱匿通報 將加重處分

致癌油事件延燒，行政院長卓榮泰昨表示，剩下廿三批問題油將可在明天提出完整檢驗報告，政院也會在周四行政院會通過「食品安全衛生管理法」修法草案，強化源頭與製程管理，加強檢驗頻率，並針對三級食品安全管理機制將增訂一系列強化措施；同時要求業者必須在期限內通報異常檢驗結果，若惡意隱匿或欺騙，將加重處分。

追究政治責任 綠營：不致撤換閣員

中聯毒油爭議持續，賴政府如何追究政治責任受矚目，目前綠營內普遍認為，雖然在野黨已將該案鎖定為重點政治攻防議題，但以目前狀況，應不致上升到撤換閣員，甚至是行政院長卓榮泰下台的地步，且十一月地方選舉在即，也不是換人好時機，持續態度放軟、以實際行動處理食安問題，仍是執政黨目前方向。

新聞眼／護食安 藍白上凱道別淪為政治造勢

毒油風暴重創全民食安信心，面對執政黨嚴重失職，台北市長蔣萬安號召民眾七二五上凱道，多位藍營縣市首長響應。地方首長與在野黨為民請命、挺身抗議天經地義；然而，這場集會應聚焦「護食安」主軸，避免模糊焦點，更要避免淪為藍白「政治造勢大會」，才能引起民眾共鳴、展現在野黨與全民制衡執政黨的龐大能量。

論壇同台 卓揆、石崇良互動冷

行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良及食藥署長姜至剛，昨於中聯油脂食安風暴中，同台出席於新光醫院舉辦的健康台灣論壇。卓、石二人互動冷，卓揆反在致詞時，心疼姜至剛「滿眼血絲」，姜至剛則親上火線，澄清台中市長盧秀燕質疑中央不許查廠是被片面解讀，外傳食藥署將究責中區業務組人員也非事實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。