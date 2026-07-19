修法重罰！問題油隱匿通報 將加重處分

致癌油事件延燒，行政院長卓榮泰昨表示，剩下廿三批問題油將可在明天提出完整檢驗報告，政院也會在周四行政院會通過「食品安全衛生管理法」修法草案，強化源頭與製程管理，加強檢驗頻率，並針對三級食品安全管理機制將增訂一系列強化措施；同時要求業者必須在期限內通報異常檢驗結果，若惡意隱匿或欺騙，將加重處分。

針對食品安全衛生管理法修法，卓揆說，衛福部會明將提出報告，預計周四的行政院會通過。其中很重要的內容是加強檢驗的頻率、一定規模以上的公司要設置實驗室、這個實驗室要經過第三方的認證，同時也必須負有即時通報的責任跟義務。

卓榮泰指出，未來對於食安也會有「五個強化」，也就是強化源頭的管理、強化製程的管理，強化重建異常通報系統。另外也會強化三級品管的制度、強化包括食品源在內的數位治理。

衛福部長石崇良說，多家業者因延遲通報而受罰，顯示現行通報制度有必要改進，將導入強制通報及即時資訊上傳機制，要求業者即時上傳自主檢驗資料；且所有異常檢驗結果，都必須在法定期限內完成通報，逾期開罰。主動、及時通報的業者，將研議減輕行政處分。

依現行法規，疑慮產品通報義務僅限業者，發現自家產品有危害健康之虞時，需通向主管機關通報，未通報可依法開罰三萬至三百萬元。石崇良說，「食安法」修法草案擬大幅提高隱匿通報罰則，但提高幅度暫不對外透露。

石崇良說，以中聯案為例，當第三方檢驗機構於六月四日得知檢驗結果異常時，立即通報主管機關，即使送檢業者未主動通報，政府也能提早啟動因應措施。因此，本次修法草案將要求業者自設實驗室及受委託的第三方檢驗機構，皆須通過認證，並負有強制通報義務，一旦檢出異常結果，須於廿四小時內通報主管機關。

針對中聯油脂疑慮原油、中游泰山、福懋、福壽三家公司油品及下游食品抽驗，預計今天完成檢驗，周一公布。

國民黨立委林思銘說，他已正式發函衛福部，要求衛福部及食藥署，針對封存問題油品的後續處置提出完整說明。他要求政府，應建立公開透明的銷毀機制，清楚說明問題油品將採取何種銷毀方式，並全程錄影、監控、公開完整影像及相關紀錄。