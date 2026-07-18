嚴審食安失靈系統預算 國民黨團：拒絕無效撒幣

國民黨立院黨團今晚表示，針對外界刻意操作「刪減食藥署預算恐影響食安」之言論，國民黨團必須嚴正指出，此舉純屬為無能的衛福部及食藥署保駕護航。國民黨團百分之百全力支持第一線食安稽查人力與檢驗設備的經費，但絕不為行政機關的「無效撒幣」與「系統失靈」盲目背書。

國民黨團表示，自民進黨政府2016年推動食安五環以來，食藥署預算屢創新高。2023年約32億元，2025年度編列超過36億元，今年預算編列數更暴增至67億元新台幣，成長率高達86%。然而，投入龐大資源卻換來漏洞百出的管理機制。

國民黨團表示，依據審計部2023年度總決算審核報告明確指出，現行「食品雲」追溯追蹤制度納管覆蓋率偏低，業者未落實登錄的情況嚴重。斥資10億元建置的系統，在重大食安事件發生時形同廢鐵，根本無法第一時間精準追查問題產品流向。

國民黨團質疑，若食藥署連既有的食安追蹤系統都無法落實管理，憑什麼讓人民相信，給予倍增的67億元預算就能保障食安？

國民黨團強調，在野黨為人民看緊荷包是天職，錢必須花在刀口上。針對今年度食安預算，國民黨團強烈要求衛福部及食藥署，在預算三讀前，必須針對審計部指出的缺失提出具體改善與究責方案。若行政部門企圖以空洞口號掩飾管理怠惰，國民黨團將嚴格把關，針對相關行政業務與資訊系統預算予以凍結或刪減，絕不把寶貴公帑浪費在食藥署無能的官僚之上。