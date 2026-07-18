量能恐不足…衛福部擬要求食用油留樣由政府檢驗 全台認證實驗室僅3家

中聯油脂致癌油風暴後，中央急補破網，衛福部提出多項「食安法」修法方向，部長石崇良日前指出，對疑慮油品抽驗將從後市場延伸至前端半成品，且擬採逐批抽驗。不過，國內檢驗量能面臨考驗，本次光是檢驗四至六月中聯油脂留樣，食藥署國家實驗室已疲於奔命，需請求民間協助，而食藥署認證可檢驗苯駢芘的實驗室，卻只有3家。專家建議，應比照邊境查驗，採風險分級。

目前食用油脂食安事件，仰賴業者自主檢驗、自主通報，主管機關則負責後市場稽查。石崇良日前於立法院說明，擬修「食安法」要求資本規模一億元以上業者，自設實驗室需符合衛福部認證，且主管機關稽查將由現行後市場稽查延伸至前端，且擬要求高風險業者留存原料、半成本樣本，由主管機關依風險程度逐批查驗，確保源頭安全。

食藥署公告，國內可檢驗苯駢芘在內多環芳香族碳氫化合物實驗室僅三家，包括中山醫學大學健康科技中心實驗室、台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）台北食品實驗室及全國公證檢驗股份有限公司化學與微生物實驗室。食藥署雖設有國家實驗室，但其主要任務為建立檢驗方法，而非直接檢驗檢體，本次中聯油脂四至六月留樣檢驗，也需委由這三家認證實驗室合力檢測。

外界憂心，修法後雖從業者自主管理，走向主管機關監管檢驗留樣，但實驗室量能有限，恐無法即時檢驗完畢、攔下疑慮油品。對此，前食安辦主任康照洲建議，相關檢驗應比照邊境查驗，逐批檢驗只在非常時期執行，正常時期則依業者違規記錄區分風險，設定不同抽驗比率，針對累犯者增加查驗比率，若經確認業者改善製程，且產品無疑慮後，再調降檢驗比率。

康照洲指出，食用油脂除多環芳香烴需加強把關外，其餘物質也需加強檢驗，「若這次是苯駢芘不合格，下次是重金屬超標，恐防不勝防」，至於檢驗量能疑慮，目前可做多環芳香烴檢驗的實驗室數量確實較少，建議中央釋出訊息，並評估檢驗全台食用油脂所需實驗室量能，邀集檢驗業者討論，且除這類外部稽查外，強化業者自設實驗室檢驗有效程度、不定期稽查也是重點之一。

食藥署副署長王德原指出，食藥署官網刊登的3家認證實驗室，是指檢驗機構主動向本署申請並取得本署「食品中多環芳香族碳氫化合物」認證之資格，一般檢驗機構除可申請食藥署認證外，也可申請其他國際認證組織認可之單位認證，如全國認證基金會，或依據ISO／IEC 17025規範執行檢驗。