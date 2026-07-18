食藥署擬修正！食安事件下游產品下架原則陳舊 專家建議整合檢驗結果

中聯製油油脂案爆發初期，衛福部引用民國106年食安事件相關食品下架原則，第一時間只願下架第一層原油及其分裝油品，是挨批蓋牌、延誤下架主因，食藥署近期將邀集食品風險諮議會委員，檢討該標準修訂。該諮議會成員、海大食科系教授凌明沛指出，以本案原油檢出苯駢芘8ppb為例，其第二層產品濃度仍超標可能性存在，建議原則修訂時，下架與否應搭配檢驗機制。

凌明沛指出，未來是否直接將食用油脂相關事件下架範圍延伸至第二層產品，有待諮議會專家合作討論，但強化第一層管理仍為首要之務，加強稽查、增加檢驗頻率，從源頭控管食安風險，就不必憂心第二層產品是否需要下架，且第二層產品若能確認製造過程中已被稀釋，且濃度低於法規標準的2ppb，就不必像目前作法全數預防性下架回收，造成諸多最下游小型攤商、業者困擾。

不過，本案關鍵仍在無法確認下游產品苯駢芘濃度。凌明沛指出，以中聯油脂首批檢出苯駢芘原油為例，檢出濃度高達8ppb，加工製成調和油後，其成品苯駢芘濃度仍可能高於2ppb，未來下架原則應整合檢驗結果，而非只區分第一、第二層，另也希望政府利用本次事件，強化業者自主通報機制，並加強檢驗頻率及項目等，「雖已做許多努力，仍可藉此機會讓食安把關更加完善。」

食藥署副署長王德原說，食藥署將啟動「食品違規案件－產品下架、回收、封存、銷毀階層之處理原則」之通盤檢討，調整方向並非針對單一規定或個別事件進行修正，而是將以保障國人健康、落實風險管理及提升執行一致性為原則，全面檢視現行下架、回收、封存及銷毀等階層處置機制，包括風險判斷原則、適用範圍、分級管理及實務執行程序等是否仍符合現行食品安全管理需求。

王德原說，修正前述原則時，將參考本次中聯油脂案件處理經驗及國際風險管理作法，研議制度精進方向，並將廣泛蒐集地方衛生機關、專家學者及相關業者意見，並兼顧科學證據、食品安全、風險管理及執行可行性，必要時配合相關法規一併研議，目前不預設任何特定修正方向，將於完成整體盤點及研議後，提送食品風險評估諮議會提供專業意見，並依會議決議適時對外公布相關內容。