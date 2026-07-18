澄清盧秀燕指控 食藥署：未核可業者精進計畫、中市就想「復工查廠」

台中市長盧秀燕昨指控，衛福部食藥署施壓地方不得進廠稽查中聯油脂案，引發中央、地方隔空互槓。衛福部食藥署副署長王德原今天傍晚出面澄清，食藥署6月30日得知中聯油脂案，隔天7月1日就進行查廠，且從未阻止地方政府查廠，台中市府在食藥署要求中聯停工，且尚未許可復工之前，就提出要進行復工前的查廠，食藥署立場才會「認為沒必要」。

王德原還原時序，食藥署在6月30日下午4時6分接獲中聯油脂通報疑慮油品，隔日7月1日就派員前往稽查，並勒令中聯公司停工，隨後將稽查發現結果及中聯公司檢討報告等資料，提至7月4日專家會議討論，與會專家一致認為業者所提精進措施「實在不行」，因此並未許可復工，依這類食安事件處理程序，中央、地方政府及專家，同意業者所提改進計畫後，才會開始復工相關程序。

王德原說，不僅中聯油脂所提精進措施，專家並不埋單，且4日才開過專家會議，給予業者各項處理原則及相關建議，業者都還沒提出符合中央、地方主管機關，與學者專家認同的修正計畫，也尚未提出復工申請，台中市政府卻提出要在5日就進行復工前查廠，食藥署立場認為「沒必要」，不知外界為何拿片段對話，抹煞中央及地方衛生單位同仁，為守護食安所付出的努力。