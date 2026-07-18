吳崢脫口「又沒逼你吃」！國民黨這4人明起絕食靜坐6天 號召725上凱道

毒油延燒，台北市長蔣萬安號召人民725上凱道，藍營北市議員楊植斗與賴苡任、何元楷、張家馨等北北基藍營議員參選人，明天上午10時起在北市中正一警分局介壽派出所對面絕食靜坐，直到725上凱道當天，盼號召更多在乎食安丶關心食安的人民出面抗議。

北市議員詹為元、柳采葳和議員參選人陳冠安將到場聲援，連雲林縣議員陳芳盈都到場，楊植斗表示，毒油議題延燒近一個月，毒油列管7批次，超過8000公噸，多數已被人民吃下肚，而民進黨發言人吳崢卻在節目上大放厥詞，引爆民眾怒火，蔣萬安市長也號召人民7月25日上街頭抗議。

對於吳崢稱「又不是我逼你吃」，楊植斗直言，現實是老百姓根本不知道什麼能吃？毒油默默下肚，難道是民眾自願要吃的嗎？「沒人逼你吃」，政府失能，等於是逼民眾絕食，什麼都別吃。

新北市議員參選人何元楷表示，這次毒油風暴，民進黨政府傲慢至極的態度，絕對是全民無法接受態度。因此，他決定要站上街頭，以絕食行動來向傲慢的民進黨政府抗議，也藉此為人民的食安發聲。

何元楷指出，毒油事件爆發後，中央政府第一時間將錯推給地方政府，吳崢甚至傲慢的說「我又沒有逼你吃」。可見民進黨除了把錯推給地方政府，甚至怪罪人民自己去吃毒油。從這次毒油事件來看，民進黨政府已經是目中無人，這樣的政府必須要下架。