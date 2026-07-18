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反毒油引戰？盧秀燕「3不」遭中央駁斥 中市府：食藥署長說「不用看」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市新聞局長欒治誼。圖／新聞局提供
台中市新聞局長欒治誼。圖／新聞局提供

中聯致癌油風暴延燒，台中市長盧秀燕響應將上凱道反毒油，並在臉書指中央施壓地方「不查廠、不公布流向、不下架毒油」，遭行政院、衛福部次長林靜儀駁斥。對此，台中市新聞局長欒治誼今表示，食藥署姜至剛曾公開說「根本不用去看」，中央延遲7天宣布下架20%以下問題油品，未正視地方政府多次示警。

對於盧秀燕在臉書指中央施壓地方不查廠、不公布、不下架。行政院發言人李慧芝昨晚駁斥，指出一切依法行政、依科學證據處理。中央地方已於1日一同查廠，稽核照片和紀錄在案，與「施壓不查核」一事不符；林靜儀在臉書開嗆，難以想像「食安法」的地方主管機關竟然可以臉不紅氣不喘地說謊，直言「造謠出張嘴，做實事跑斷腿」。

欒治誼表示，衛福部早在6月30日接獲廠商通報，卻遲至7月7日才宣布下架20%以下的問題油品，未正視地方政府多次提醒示警，導致食安風暴擴大，也讓民眾承受不必要的恐慌。

欒治誼指出，台中市政府7月1日即與食藥署聯合稽查中聯油脂，7月5日更二度進廠，但姜至剛曾公開表示「根本不用去看」，相關言論不僅否定第一線稽查人員的專業判斷，也打擊基層執法人員士氣。

欒治誼強調，台中市抽檢、稽查全都依據「食品安全衛生管理法」執行，依食安法第7條，「業者自主檢驗」才是主要法定檢驗流程，全國縣市政府做法一致，而地方政府抽查本就不是普查，有心人刻意以單一廠商被抽到次數混淆，而忽視台中市每年抽驗食品7250件，加計食品衛生、標示等查驗，總數高達8.8萬件，已搞錯抽查隨機性的重點。

衛福部次長林靜儀。聯合報系資料照
衛福部次長林靜儀。聯合報系資料照

台中市長盧秀燕表示，稽查油品都是按照中央規定走。聯合報系資料照
台中市長盧秀燕表示，稽查油品都是按照中央規定走。聯合報系資料照

行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照
行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照

盧秀燕 食藥署 中央 姜至剛

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