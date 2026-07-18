毒油案...盧秀燕控中央施壓「3不」 鄭照新再轟拿地方基層墊背

致癌油風波持續延燒，台北市長蔣萬安昨號召民眾725上凱道反毒油，台中市長盧秀燕也透過臉書表態響應，並指中央多次施壓地方「不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油」。台中市副市長鄭照新今重炮抨擊，「看到一群政客為了護航中央高官，不斷拿地方基層墊背」，令人憤怒不已。

鄭照新指出，食安法規定的很明白，是「業者自主送驗」、不是「地方政府逐件檢驗」，別為了護航事後諸葛，亂找地方基層背鍋。

鄭照新表示，這次民眾怒火起點，是中央查到第二層名單，高層卻決策不公布，知道出問題了還阻止地方查廠，公開表示「不知道台中市衛生局去看什麼」，迫於民怨反彈，最後公布名單、配合查廠了，但同時又動員同黨民代用地方查核為難基層轉移焦點，這種兩套手法就是不認錯與傲慢。

鄭照新也說，地方政府基層人員抽查，主要是配合中央稽查專案，在一定區間內密集達成政策目的，不是平日的油品檢驗主要方式（業者自主送驗）。民進黨議員故意用中聯單家的抽查次數混淆視聽，這種「已經知道哪家有問題，才質問為什麼不把抽查集中在這一家」的事後諸葛，根本是先射箭再畫靶的護航中央，轉移焦點，把基層食安同仁當護航中央高官的墊背，極其不負責任，犧牲地方基層，護航中央高官，為民眾所不齒。

鄭照新強調，台中食安處2025年抽驗7250件，包括食品防腐劑、肉品動物用藥、蔬果農藥、糖果甜味劑、漂白劑等，如果再加上檢查標示是否合格，去年高達8萬8000件。