毒油風暴互槓！政院駁盧秀燕「3不」 鄭照新列「事實對照表」打臉政院

中聯致癌油風暴延燒，台中市長盧秀燕響應蔣萬安號召民眾上凱道反毒油，並在臉書指中央施壓地方「不查廠、不公布流向、不下架毒油」，遭行政院駁斥盧的言論與事實不符。對此，台中市副市長鄭照新今整理風暴始末，拿出「行政院的說法，與事實不同」對照表打臉行政院。

鄭照新說明，行政院的說法是食藥署在7月1日完成查廠，但事實是食藥署7月1日與台中市政府雖有聯合稽查，但7月5日市府二度查廠，食藥署長姜署長對第二次稽查的發言表示「根本不用去看」。這才是重點，政院略過不提，地方堅持查廠，向上追查源頭，向下追查流向，為什麼不查？不復工就不用去現場，在辦公室吹冷氣就好了嗎？

鄭照新指出，行政院說法是7月2日發文要求第一層產品下架，但事實是中央開始時拒絕公布第二層流向，食藥署長姜至剛稱「他們也是受影響的業者」，挨轟「蓋牌」，台北、台中拒絕配合，繼續追查公布第二層、第三層流向。

鄭照新表示，行政院說法是7月4日依專家會議決議，擴大公布第二層名單與下架範圍。但事實是中央高層感受民怨爆發，終於讓步，但仍拒絕下架「含致癌油20%以下加工製品」，盧市長堅持「只要有一滴，台中市都要下架」。

鄭照新指出，行政院說法是7月9日宣布，中聯4至6月油品及相關產品全面預防性下架。但事實是全面「預防性」下架，若從7月2日第一波行動看來，已拖了一周，這中間的過程是怎麼回事？對地方這段期間堅持全面下架如何冷嘲熱諷，政院也應該說明。