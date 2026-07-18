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獨／國民黨版食安法修法草案9大重點曝 補強食安雲漏洞、納吹哨者保障

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
毒油風暴殃及全台，行政院長卓榮泰（後左二）7月14日赴立法院專案報告時並未道歉，藍白立委紛紛舉牌抗議毒油及食安跳票。聯合報系資料照
毒油風暴殃及全台，行政院長卓榮泰（後左二）7月14日赴立法院專案報告時並未道歉，藍白立委紛紛舉牌抗議毒油及食安跳票。聯合報系資料照

毒油風暴殃及全台，國民黨「食品安全衛生管理法」修法草案版本出爐，共9大重點，包括建立全國性跨部會即時食安通報平台，強化自主檢驗與預通報機制，新增供應鏈核心節點業者加重管理，複合汙染物管制對標國際，並補強食安雲漏洞，強化主原料產地標示，全面預防性下架，納入吹哨者保護條款，加重隱匿、拖延的罰則等。

這分由國民黨智庫研擬的食安法修法共有9大重點，第一是建立全國性跨部會即時食安通報平台，打破農業部（進口原料）、經濟部（製程輔導）與衛福部（食安稽查）的資訊壁壘。過去食安事件常因部會各自為政而延誤黃金處理時間，參考歐盟RASFF系統，建立中央與地方共用平台，並強制跨部會24小時通報義務，同時連結國際預警資訊，主動防範進口高風險原料。

第二是強化自主檢驗與預通報機制，明定24小時通報時限，避免業者「反覆確認」拖延；創設「綠色預通報」保密條款，保護善意業者商譽；對主動自檢並配合回收者給予免罰或減罰，扭轉「早發現早倒楣」的不利誘因。

第三是新增供應鏈核心節點業者加重管理，中聯油脂作為同時供應多家大廠的核心原料商，一旦出事影響面極廣，故針對年供應量達一定規模之原料業者，增訂逐批強制檢驗、半年第三方稽核、關鍵製程記錄及即時出貨申報等四項義務，從源頭提升風險控管。

第四是複合汙染物管制對標國際，本次事件中苯駢芘以外的多種PAHs致癌物同樣超標，但現行法僅管制單一指標。本條要求對同一家族複合汙染物訂定總量標準，並每3年全面檢討，確保台灣食安標準與國際接軌。

第五是明定特定規模以上食品業者，其批次出貨記錄應於出貨後2小時內以電子化方式自動上傳食安雲追溯系統，且業者內部ERP系統應具備與食安雲API串接之技術規格，由中央主管機關訂定強制技術標準；並整合財政部電子發票資料，以發票資訊作為追溯補充憑證，使消費端追蹤成為可能。

第六是強化主原料產地標示，防範「洗產地」疑慮，要求加工食品明確標示主要原料原產地，保障消費者知情權與選擇權。特別針對高度依賴進口原料之油脂等產品，明定不得以「混合植物油」概括帶過。

第七是全面預防性下架，廢除比例原則適用，只要含有違規原料即一律預防性下架，阻絕「20%含量免下架」等行政放寬漏洞，將風險管理提升至法規位階。

第八是強化吹哨者保護，建立推定條款、禁止報復、損害賠償及國家補償機制，參考國際吹哨者保護立法，鼓勵從業人員勇於通報。

第九是罰則條文配合調整，加重隱匿、拖延及違反預防性下架的罰則，同時保留對善意自檢業者的減免空間，達成「惡意重罰、善意鼓勵」平衡。

國政基金會社福衛環組召集人陳宜民說明，重點著重在檢驗，要求製造單位在製造出來後2天內必須上傳。同時補強食安雲漏洞，製造端不僅要上傳且要在規定時間內，也要送樣本給第三方公正單位檢查，中央須每季抽查，三管齊下補漏洞。

陳宜民說明，此次發生食安事件，針對下游業者事實上無法追查，因在食安雲裡根本沒有規定中下游的業者必須要登錄油品批號，事後都是用人工一筆筆勾稽，修法要求中下游業者針對所有油品都必須要登錄，食安雲會從上、中、下游全都一條鞭可以查到。另外也包含吹哨者條款，並希望跟國際接軌，目前據歐盟、美國法規，所有食品製造資料必須要上傳到國際網站，台灣沒有。修法草案不是疊床架屋，而是補強食安雲的漏洞。

食安 修法 衛福部 國民黨

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