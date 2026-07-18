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綠批中市府毒油案查驗不足 廖偉翔：查驗數是台南、高雄2倍

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委廖偉翔。聯合報系資料照
國民黨立委廖偉翔。聯合報系資料照

致癌油案件持續延燒，行政院長卓榮泰日前表示，會將地方政府是否有進場查核做為究責依據；民進黨台中市議會黨團則指出，台中市政府過去四年間雖曾6度稽查中聯油脂，卻僅有1次實際抽驗油品。對此，國民黨立委廖偉翔今秀出數據批評，民進黨不該用謊言替謊言辯護，台中的查驗數將近是台南高雄的兩倍。

台中市議會民進黨團總召周永鴻日前表示，根據「食品安全衛生管理法」，第一線的檢查與執行權責本在地方政府，台中市政府自2022年至今四年內，雖對中聯油脂稽查了6次，但其中只有2024年真正抽驗過1次油品。

對此，廖偉翔表示，民進黨攻擊台中查驗次數，但數字攤開來，台中的查驗數將近是台南、高雄的兩倍。監察院兩年前就提醒中央政府食安通報機制有破口，兩年來民進黨沒有防堵系統性的破口，導致致癌油全台流竄。

廖偉翔批評，致癌油的爆發不該卸責給基層公務員，更何況台中的查驗數是六都第二。中央應該把力氣花在保護民眾避免吃到致癌油，再多的藉口沒有辦法為自己的食安破口脫罪。

國民黨立委廖偉翔表示，台南市、高雄市2025年的查驗次數甚至比非六都的彰化縣還要少。圖／取自廖偉翔臉書
國民黨立委廖偉翔表示，台南市、高雄市2025年的查驗次數甚至比非六都的彰化縣還要少。圖／取自廖偉翔臉書

廖偉翔 高雄 台南 致癌沙拉油

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