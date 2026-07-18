政院23日提「食安法」修法 強化源頭製程管理、惡意隱匿加重處罰

中聯沙拉油油品的食安事件，行政院長卓榮泰18日表示，《食品安全衛生管理法》的修法，其中很重要的就是檢驗的頻率要加密，針對一定規模以上的公司要設置實驗室，而且這個實驗室要經過第三方的認證，未來實驗室必須負有即時通報的責任跟義務等等，他強調，食安法修法也會在20日提出報告，23日在行政院院會來通過。

2026-07-18 13:22