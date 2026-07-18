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政院23日提「食安法」修法 強化源頭製程管理、惡意隱匿加重處罰
中聯致癌油事件延燒，閣揆卓榮泰宣示將在下周四（23日）行政院會通過「食品安全衛生管理法」修法草案。據指出，修法草案將強化源頭與製程管理，針對三級食品安全管理機制將增訂一系列強化措施。並要求業者必須在期限內通報異常檢驗結果，若惡意隱匿或欺騙，將加重處分。
中聯致癌油事件延燒，卓榮泰宣示，衛福部將在下周一針對「食品安全衛生管理法」修法草案提出報告，預計在下周四的行政院會通過。卓榮泰日前在專案會議中要求，食安法修法應強化「源頭管理」與「製程管理」，包括原料查驗與允收標準，以及重大變更需有試製與檢驗。
同時針對三級食品安全管理機制，也將增訂一系列強化措施。針對第一級管理，將「增業者自主檢驗頻率，最上游廠商從每半年自主檢驗改為逐批檢驗，第1層廠商從每半年自主檢驗加嚴為每季檢驗。
另外，增訂一定規模以上製造業者自設實驗室應經主管機關認證，並增訂實驗室管理及即時通報義務。
第二級管理方面，對於第三方驗證機構，將增訂異常案件主動通報法律責任；第三級品管部分則增訂查廠頻率，並針對高風險業者擴大抽驗，建立更完善食品安全風險預警及管理制度。
此外，衛福部長石崇良表示，多家業者因延遲通報而受罰，顯示現行通報制度有必要改進，因此將導入強制通報及即時資訊上傳機制，要求業者即時上傳自主檢驗資料，供主管機關監測與預警；且所有異常檢驗結果，都必須在法定期限內完成通報，逾期開罰；假如業者惡意隱匿或欺騙，將會加重處分。對於主動、及時通報的業者，也將研議減輕行政處分。
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