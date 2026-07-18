影／補食安漏洞 石崇良提五大強化措施

中聯油脂致癌問題油風暴延燒當下，衛福部長石崇良今天出席「健康台灣深耕論壇」開幕式。石崇良表示，這一次的油品事件暴露了我們在食安制度上，還有需要強化的地方，所以除了對這個事情調查，來找出問題所在之外，也提出了五大的強化措施，包含強化源頭管理、強化製程管理、品質管理還有異常通報，以及數位管理，這五大強化措施，這兩天已經把草案擬妥，下個禮拜就會報到行政院，在行政院通過之後送請立法院一起來做審查。

石崇良說，過去的通報只限於業者，業者發現到它的產品有危害健康之虞的時候，他就要強制通報，這一次造成整個事件範圍會這麼大，最主要的原因就是業者隱匿通報，從5月13號發現隱匿延遲通報，一直到6月30號才正式通報主管機關，因此在通報的部分，未來在延遲通報、隱匿通報會加重罰款額度，目前是3萬到300萬，目前法規是這樣，未來會大幅的提升。

石崇良表示，草案第二個是檢驗室的通報、實驗室的通報，過去只針對業者要求通報，也發現外部的實驗室如果能夠通報的話，也可以在6月4號左右就得知這個訊息，所以在這次修法會強化，不論是自設的實驗室或者是外部實驗室，都要經過第三方認證驗證，同時課予強制通報，也就是說，有發現這個異常的檢驗結果，應該在24小時之內通報到主管機關所指定的系統。

問題油品的部分，石崇良說明，檢驗也已經到了最後整理的階段，因為中聯的檢體不可信，所以花了很多的時間往下游，也就是在泰山、福壽、福懋的檢體，以及往下層的油品的成品部分，去做更大範圍的抽驗，來確認每一批的油品的安全性，這個檢驗已經到了最後的階段，應該在明天就可以完成所有的上下游的檢驗樣本報告整理，會在下個禮拜一跟大家做完整的說明。

石崇良最後表示，前兩天7月16號有公布兩批驗出有問題的油品，都已經在7月10號完成預防性下架，所以大家都不用再擔心。目前為止，這個預防性下架的落實的情形是可以確保在市面上的油品是安全的，目前最重要的工作就是把油品的視線那麼調查清楚，同時提出精進的作法，讓我們的食安體系能更完備。