問題油風暴未息725發動上凱道 張麗善：將參加表達心聲

致癌油案持續延燒，行政院長卓榮泰今天再向國人致歉，強調中聯等幾家油品公司蓋牌「各級政府沒有蓋牌」。雲林縣長張麗善受訪時強調，中央政府缺乏明確決斷，帶來食安恐慌，7月25日她將會參加台北發起的凱道向中央發聲的行動。

卓榮泰今天出席新北市一項活動，針對中聯案再被媒體追問時，他先向國人再次致歉，並提出3點說明，強調「各級政府沒有蓋牌」，政府唯有擴大強制、預防性下架問題油品，中央跟地方政府只有合作，絕無時間快慢競爭。未來將會提出「五個強化」機制，下周一由衛福部向國人提出報告，同時也會提出食安法修法。

對此，張麗善今天受訪表示，問題油事件延燒多天，至今仍籠罩在食安風暴中，沒看到政府提出果決、明確的判斷，才造成大眾不安、恐慌，更有部分中央官員發言太過情緒化，讓民眾無法辨別自己的食用油是否安全，希望中央要給國人公開透明及明確的資訊，才能安大家的心。

被問到7月25日是否會上凱道，她表示將會參加一起向中央表達心聲，期以藉以引起中央對食安的重視。畢竟涉及重要的食安，現在的執政政府以前用什麼樣的標準要求當時政府，現在也要同樣標準來要求自己才合理。

針對卓院長今天的說法，張麗善認為，問題油吃已被吃下肚，搞到民怨四起大家要上街頭抗議，才提出相關措施緊急滅火，事件爆發後應要馬上對食安做最嚴格把關，而不是像擠牙膏拖拖拉拉，到底是原料還是製程出問題，到目前還搞不清楚，民眾疑慮都不知道該吃什麼才好。