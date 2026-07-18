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中聯油脂案藍委批中央否認施壓查廠 政院駁斥指控

中央社／ 台北18日電

中聯油脂案延燒，台中市長盧秀燕批評中央施壓地方不要查廠，行政院則回批指控不實。國民黨立委羅廷瑋今天表示，行政院明知是事實卻對外否認，根本是活在平行時空；國民黨立委廖偉翔說，民進黨政府把關失職，出事就甩鍋地方，全民無法接受。

行政院發言人李慧芝今天出席新北一場活動時表示，7月1日食藥署跟台中市府去查廠後，7月4日食藥署舉行專家會議，當天台中市府也說7月5日，就是隔天要再去查廠；當時食藥署就說7月1日已經查過，若要再去查，除非是同意復工前，不然不會再去，而且專家會議已經表明中聯沒有復工可能，詢問在此情況下為什麼要去中聯，當時台中市府回應說，「就是在同意復工前去查一下。」

李慧芝強調，7月4日專家會議都已經表達了中聯沒有復工的可能，「為什麼台中市府急著7月5日要再去中聯？」事實證明了有流向、有查廠、有下架，而且現在最重要的還是中央跟地方一起合作。

中聯油品驗出致癌物超標，台中市長盧秀燕指出，毒油事件延燒至今，中央批評地方搶快，還數度施壓地方不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油，民怨早已沸騰。

羅廷瑋今天透過媒體群組表示，行政院明知是事實卻對外否認，根本是活在平行時空。他要請行政院回答四個問題，第一，衛福部5日是否有說「實在不知道台中衛生局去看什麼」、「根本不用去看」，施壓台中市府不能查廠。

羅廷瑋指出，第二，衛福部3日是否有以「第二層業者也是受影響」為由，拒絕公布業者名單；第三，衛福部4日是否有拒絕下架20%以下的致癌油；第四，行政院長卓榮泰是否有在9日的院會中批評台中市為何搶快公布。

羅廷瑋表示，要求台中不准查廠，不准公布流向，不准下架含20%以內的致癌油品，這就是事實。

中聯 中央 羅廷瑋 致癌沙拉油

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