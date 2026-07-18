李四川批民進黨霸道 籲新北鄉親陪他上凱道要真相

毒油風波延燒至今超過兩周，台北市長蔣萬安發起7月25日上凱道遊行，今國民黨新北市長參選人李四川出席淡水川友會活動時表示，毒油事件發生已近兩、三個禮拜，至今中央都沒有說明毒油是出自來源問題還是製程問題？甚至這幾天看到民進黨還講話這麼霸道，他呼籲7月25日所有鄉親與他一起走上凱道，要求中央給真相。

新北選情備受關注，民進黨議員張嘉玲對外聲稱侯友宜市長與李四川有心結，甚至出席餐會活動都互相閃對方。今李四川受訪澄清表示，他與侯市長絕對沒心結，只有心連心同心協力為新北來打拚。

李四川說，他感覺真正有心結的是民進黨，他想告訴張嘉玲議員，他們從來沒一起共事過「她也不認識我，我也不認識她」，他與侯市長也沒有一起跟她共事過，怎麼知道我們是否有心結？未來還是會與侯市長出席活動，會共同為新北努力來打拚。