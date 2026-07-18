影／重砲回卓榮泰 侯友宜：不要用政治口水、推卸責任掩蓋食安漏洞

針對致癌油擴大，行政院長卓榮泰今天說，新批號毒油在宜蘭被發現，難道其他縣市沒有嗎？新北市長侯友宜下午到深澳漁港參加小卷季活動，被問到如何看這樣的說法？侯回應說，「這樣說抹殺了第一線同仁的辛苦」，不要再用政治口水的方式，掩蓋食安問題，「食安的議題，不是政治問題，更不是推卸責任的問題，是民眾最關心的問題。」

侯友宜說，這樣說抹殺了第一線同仁的辛苦，在所有的資訊揭露的方式都像「擠壓式」，所有同仁從一開始就像大海撈針，全力查察日夜不放棄，尤其新北市面對食安議題，一定採取最嚴格標準檢檢驗，只要查到有疑慮的一律下架，從不寬貸。

侯友宜表示，這麼長的時間全力以赴，同仁的辛苦，他點滴在心頭，同仁好好加油。他要在這裡強調，「食安的議題，不是政治問題，更不是推卸責任的問題，是民眾最關心的問題。」如何讓食安的漏洞補起來，不是推卸責任，更不是政治對立衝突的問題，把食安漏洞補起來，讓民眾吃得安心，這才是政府該有的態度，我們一起加油，面對食安漏洞，全力把它做到位，不要再用政治口水的方式，掩蓋食安問題。

被問到是否在7月25日響應台北市蔣萬安上凱道抗議？侯友宜回應，「謝謝大家，我們一起加油，讓食安做到位。」