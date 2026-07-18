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致癌油案盧秀燕批中央施壓不查廠、藍黨團將砍業務費 食藥署長回應了

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署長姜至剛說，該署有查廠釐清流向，且「絕對持續追蹤」，該署7月1日就進入中聯公司查廠，並在7月4日拿到中聯油脂改善報告，並邀集專家審閱，與會專家「全數搖頭認為不及格」。聯合報系資料照
食藥署長姜至剛說，該署有查廠釐清流向，且「絕對持續追蹤」，該署7月1日就進入中聯公司查廠，並在7月4日拿到中聯油脂改善報告，並邀集專家審閱，與會專家「全數搖頭認為不及格」。聯合報系資料照

中聯致癌油案延燒，台中市長盧秀燕昨天批中央施壓地方「不要查廠」，表態力挺台北市長蔣萬安7月25日上街陳抗活動。對此，衛福部食藥署署長姜至剛親上火線說明，食藥署「有查廠，也知道流向」，看過中聯油脂所提改善方案，並透露與會專家均「搖頭認為不及格」。至於在野黨提案要砍食藥署業務費，他憂心，這對攸關全民食品、藥品相關行政業務將有所影響。

行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良及姜至剛3人，今天同台出席於新光醫院舉辦的「健康台灣深耕論壇活動」，為系列活動第9場，也是卓揆首度參加。值得注意的是，行政官員座車全數走一樓迴車到從大門進入，僅石崇良座車改走地下道，全程拒絕媒體採訪，且送致詞完離開醫院的卓榮泰離開後，拒絕在場多家平面及電子媒體採訪，僅姜至剛一人留下受訪。

針對盧秀燕指出中央施壓要求不查廠一事，姜至剛還原情況，食藥署有查廠釐清流向，且「絕對持續追蹤」，食藥署7月1日就進入中聯公司查廠，並在7月4日拿到中聯油脂改善報告，並邀集專家審閱，與會專家「全數搖頭認為不及格」，因此，食藥署要求中聯「沒有準備好之前不得復工」，既然沒有復工，後續怎麼會要查廠？

姜至剛指出，食藥署態度堅定，因後續調查中，陸續發現中聯油脂相關異常狀態，將持續與檢調合作，搜集更完整資料，後續如有新進度，將由衛福部長、卓揆向外界統一說明。衛福部次長林靜儀於臉書發文指出，昨天食藥署漏夜與中聯油脂案調查小組開會，外界關注是否發現新事證？姜表示，調查工作持續進行中，將在調查完畢後一併向大眾說明。

國民黨團今天表態，政院、衛福部、食藥署年年編列龐大預算，食安防線仍失靈，總預算將保留第一線檢驗、稽查及追溯經費，但對於績效不彰、無法發揮功能預算，將會刪減或凍結。姜至剛表示，食藥署業務範圍涵蓋食安、藥安、醫材等，包括諸多與民眾日常食品、藥品相關行政業務，若業務費遭刪減，恐對食藥署業務「造成明顯影響」。

另，近期卓榮泰對外說明，政府將追究致癌油行政責任，行政院政務委員陳時中也說，政府該辦誰就會辦誰，絕不包庇。對此，「中國時報」報導指出，政府所指追究致癌油行政責任，將懲處食藥署中區業務組。對此，姜至剛澄清，此為媒體披露，他並未接收到任何消息。

盧秀燕 食藥署 藍黨團 致癌沙拉油 姜至剛

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