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食安法修法 卓榮泰：業者須設第3方認證實驗室

中央社／ 新北18日電

行政院長卓榮泰今天談及修食安法說，很重要的是加密檢驗頻率，一定規模以上公司要設第3方認證實驗室，負即時通報責任與義務等，草案7月20日提報告，7月23日行政院院會通過。

他說，未來會有「5個強化」，強化源頭管理、製程管理，異常通報系統重建、三級品質管制制度與包括食品雲等數位治理，衛生福利部7月20日提相關執法、措施等報告。

卓榮泰在新北市出席「新創總會新北辦公室」開幕式，接受媒體聯訪問題油品案表示，6月30日台中市政府接獲通報，7月1日衛福部食品藥物管理署與中市府就到中聯油脂股份有限公司要求即刻停工，7月3日中午下架第1層油品，沒任何「蓋牌」可能性，只有中聯油脂與其他幾家油品公司有蓋牌，各級政府沒蓋牌。

他說，7月3日他邀衛福部與食藥署，須繼續研究是否擴大到第2層下架，才有7月4日專家會議、7月5日公布360家廠商及7月6日第2層全數預防性下架，政府只有擴大強制性與預防性下架，從沒考慮任何放寬。

卓榮泰表示，中央政府與地方只有合作，絕沒在時間上競爭。他要求程序須完備、資訊須正確，以台中發生非洲豬瘟時為例，涉及哪幾個廠商，一開始整合各方數字，務求讓國民知道正確資訊，不要遺漏或錯誤，中央與地方合作得很好，油品案也同樣沒在時間上競爭，只期待中央、地方好好合作。

食藥署7月16日說，接獲宜蘭縣政府衛生單位通報，發現預防性下架產品疑使用中聯油脂4月生產、但未列入原申報資料的油品批次。

卓榮泰說，昨天他強調這件事顯見中聯油脂刻意延遲通報且隱匿資訊，不完整提供所有產品批號，非常不負責，他是針對各級行政單位無法在第一時間查獲所有批號，甚至沒辦法一一查對、比對中聯油脂提出的29個批號，從而找出遺漏部分讓地方查獲，各級政府應負起行政責任，「對這件事情我深感致歉。」

他說，如果4月產品在宜蘭發現，「難道其他縣市沒有嗎？」迄今未見其他縣市真的用心在查，他要求各縣市務必再重新盤整，在所有下架物品中，再查察有沒有其他新批號是中聯油脂沒提報，甚至這批4月產品是否流向其他地方，地方、中央要共同負起查察責任。

卓榮泰表示，30個批號中7批有問題，其他23批7月20日提完整檢驗報告，務必讓國民了解油品安全及未來一定是最安全油品放在市場上。

食安 卓榮泰 衛福部 中聯油品

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