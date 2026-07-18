在野725為食安上凱道 陳以信：賴總統道歉 卓榮泰下台

針對行政院長卓榮泰今日再就中聯油脂食安風暴表達歉意，國民黨文傳會主委陳以信表示，卓榮泰的道歉根本沒有誠意，只願意為行政機關「沒有第一時間查獲所有問題油批號」道歉，卻始終不願承認政府食安監督失靈，不願向所有受害國人道歉，更不願為人民健康風險負起政治責任，人民現在要的不是一句遲來又避重就輕的道歉，而是卓榮泰請辭負責下台。

陳以信指出，更令人憤怒的是，民進黨面對人民的恐懼與憤怒，不但沒有展現同理心，反而一再以傲慢態度羞辱受害民眾。民進黨發言人吳崢在政論節目上脫口說出「又不是我逼你吃」，民進黨新北市議員林秉宥更在臉書發文譏諷「整群藍白如喪考妣上街遊行」，人民擔心吃進致癌毒油，竟然換來執政黨冷嘲熱諷與政治羞辱，充分暴露民進黨「吃人夠夠」、完全不顧人民死活的傲慢嘴臉。

陳以信強調，既然民進黨政府「逼我吃毒油，逼我上街頭」，那人民就會用行動回應這個傲慢政府。國民黨發起7月25日「我是人，我反毒台」大遊行，就是要集結所有關心食安、關心下一代健康的民眾，向失職失能的政府發出最強烈怒吼。

陳以信表示，要求賴清德總統正式向全民道歉，要求卓榮泰、衛福部長石崇良為食安風暴負起政治責任，立即下台，還給台灣人民一個真正重視食安、真正把人民健康放在第一位的政府。