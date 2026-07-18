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檢驗頻率加密、一定規模要設實驗室 政院下周公布《食安法》修法草案

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

中聯沙拉油油品的食安事件，行政院長卓榮泰18日表示，《食品安全衛生管理法》的修法，其中很重要的就是檢驗的頻率要加密，針對一定規模以上的公司要設置實驗室，而且這個實驗室要經過第三方的認證，未來實驗室必須負有即時通報的責任跟義務等等，他強調，食安法修法也會在20日提出報告，23日在行政院院會來通過。

中聯沙拉油油品食安事件持續延燒，卓榮泰指出，宜蘭縣政府日前發現了一批在下架的產品當中，有所謂4月1日的油品，「這個批號完全不在中聯送出來的29個批號當中」，顯見中聯公司刻意延遲通報而且隱匿資訊，不完整提供所有產品的批號，非常不負責任。

他提出兩個時間點向大家報告，他說，未來會有「五個強化」，就是強化在整個食安的過程當中，強化源頭的管理、強化製程的管理，也強化對異常通報系統的重建；另外，會強化三級品管的制度，也強化包括食品雲在內的數位治理，那這五個強化的相關的執法、措施等等，衛福部下周一僵提出報告。

第二個時間點是，關於現在手上包括新近發現的4月1日在內的，一共有30批的這些批號，除了其中已經確認包括5批，加上後來4月1日的2批，一共有7批是有問題之外，其他所有剩下的23批會在下禮拜一提出完整的檢驗報告。我們務必讓國人了解到油品的安全，以及未來進一步考量的時候，一定是最安全的油品放在市場上。

卓榮泰表示，17日是針對各級行政單位沒有辦法在第一時間查獲所有的批號，甚至沒有辦法就中聯公司所提出的29個批號去一一進行查對、比對，從而找出遺漏的部分讓地方政府查獲，「我覺得各級政府應該負起行政責任，那對這件事情我深感致歉」。

另外，他也進行三點說明，第一，只有中聯公司跟其他幾家油品公司有蓋牌的行為，各級政府沒有蓋牌；第二，政府只有擴大強制性下架、預防性下架，從來沒有要任何放寬的考慮；第三點，中央跟地方政府只有合作，絕對沒有在時間快慢上的競爭。他要求的是程序必須完備、資訊必須正確。

食安 政院 中聯

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