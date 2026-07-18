毒油案號召民眾上街頭成在野最大明星？蔣萬安說話了

毒油事件持續延燒，台北市長蔣萬安昨呼籲民眾採取自救的行動，號召站上街頭。外界評價蔣萬安已站上一個新的高度，甚至成為在野最大明星；對此，蔣萬安上午受訪指出，身為地方縣市首長，責任就是守護人民。

蔣萬安上午出席敦北地下大排開工儀式受訪指出，當民眾有高度期待自身的健康，以及食安有高度的要求，中央政府至今卻只是掩蓋、護航，站在業者的立場，不願意說明真相。他必須呼籲大家走上街頭、站上凱道，大聲地告訴中央政府「我們對於自身食安的期待、要求」，以及對於中央政府，目前處理整個食安荒腔走板的高度不滿跟憤怒。

媒體也追問，反毒油的遊行活動，目前有哪些縣市首長會參加？蔣萬安說，就是要站出來捍衛人民的食安，所以當中央政府沒有該有的作為，地方政府就要聯防，所以我們跟各縣市都持續保持密切的聯繫。