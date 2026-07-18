諷蔣萬安「如喪考妣上街遊行」 林秉宥強調未失言絕不道歉

毒油案延燒，繼吳崢說「又不是我逼你吃」後，新北市議員林秉宥批藍營惡意利用人民的無知當成政治鬥爭的武器，再諷蔣萬安「如喪考妣上街遊行」，此番言論引發蔣萬安反擊，黃國昌更酸民進黨政府與其派人出來講幹話，不如追查毒油流向。林秉宥今受訪說，他不覺得失言，更不會道歉。

林秉宥表示，過去北市發生寶林案及各地發生食安問題都有死人，也不見有人出來抗議，今天沒有任何人因油品案受到明顯實質損害，也無法證明任何人因吃油得癌症，這是科學問題，在完全沒有證據的情況下卻要上街抗議，所以他才說「如喪考妣上街遊行」。

林秉宥解釋，美國跟日本都不採取台灣所設定的標準，是因為我們在食用油的品項選擇上本來就不同，另飲食習慣也都不一樣，我們卻要去符合歐盟標準，設定一個自己達不到的標準，這是在害自己，且這個標準沒有意義。

林秉宥強調，台灣2014年規範食用油中BaP不可高於2ppb，但十幾年來台灣人的癌症發生率依然持續上升，因致癌的原因太多了，台灣法規訂定太過嚴苛讓業者很難達到標準，今天大家不談科學證據與數據，卻刻意進行政治操作。

林秉宥說，現在是油的BaP成份會致癌，但究竟有誰可拿出證據油會致癌?連證據都沒有的東西，卻拿此事當當政治性操作的人才應該道歉，如果台灣社會還接受不講科學證據只會政治操作，這才是台灣最大的危機。