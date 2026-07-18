毒油案批中央「不查廠、不公布、不下架」 盧秀燕臉書被灌爆掀論戰

毒油事件延燒，台北市長蔣萬安號召725上街頭抗議，台中市長盧秀燕表態力挺，並在臉書發文質疑中央「數度施壓地方不要查廠」、「不要公布流向」、「不要下架毒油」，遭行政院發言人李慧芝深夜「嚴正駁斥」盧秀燕不實指控，眾多網友也灌爆盧秀燕臉書，痛批盧甩鍋，留言高達8000多則。

蔣萬安昨天號召上凱道反毒油，盧秀燕下午立刻表態會參加，盧並在臉書發文批評中央「數度施壓地方不要查廠」、「不要公布流向」、「不要下架毒油」。李慧芝深夜駁斥盧秀燕不實指控，強調一切依法行政。

盧秀燕將上凱道參加反毒油貼文，釣出國民黨立委及蔣萬安發文支持，卻也有網友留言大罵「台中市政府不去稽查抽驗，妳是去凱道道歉的嗎」、「地方主管政府在幹嘛？現在才在演戲？」、「主管機關是台中市政府，毒媽媽別鬧了啦」、「讓人民吃到毒油！妳道歉了沒，妳還有臉上凱道啊」、「每次出事都是台中，上什麼凱道，能不能先把台中該做的做好再說！」

不過，也網友支持盧秀燕「大型油廠的食安第一責任人為業者，必須自主送驗；官方抽查則是依年度專案輪流配置，並非每年固定檢驗每家工廠」、「青鳥就愛到處出征當小丑，沒救了」。