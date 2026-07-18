批毒油上街惡人先告狀 陳培瑜指蔣萬安、盧秀燕為掩蓋失職與藍友友

中聯毒油爭議持續，台北市長蔣萬安號召人民7月25日上街抗議。民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜則點名蔣萬安及力挺的台中市長盧秀燕「惡人先告狀」，指出台中市府最後一次抽驗已是2年前，北市府同樣螺絲掉滿地，為掩蓋藍營縣市失職與藍友友油品廠商的罪行，「這也才是藍白要上街頭的真正原因。」

陳培瑜表示，盧秀燕、蔣萬安不做事，只會甩鍋跟栽贓，根據「食安法」，中央與地方各有職責，中央負責制定規則、建立食品追溯系統、邊境控管，縣市政府負責抽驗、稽查與下架。

陳培瑜說，台中市府4年來竟然只抽驗1次中聯油品，最後一次抽驗已是2年前。台北市府同樣螺絲掉滿地，過去竟然沒將苯駢芘列入抽驗項目。作為食安會議的召集人，蔣萬安15次缺席11次；同時高雄市府已經查廠6次、抽驗18次，一對照就顯現出盧秀燕、蔣萬安的失職，竟然還敢「惡人先告狀」，號召人民上街。

陳培瑜指出，為了掩蓋失職，盧秀燕甚至造謠中央施壓不查廠、不公布流向、不下架，馬上被打臉，其實早在6月30日接獲通報隔天，衛福部就跟台中市府一起查廠、食藥署也彙整縣市政府資料後公開產品流向、中聯4至6月油品與相關產品也在7月10日前全部下架，更可惡的是，國民黨還把衛福部與食藥署8至12月的業務費預算全部刪掉。要你趕快查案，卻又不給經費。

陳培瑜認為，為了掩蓋藍營縣市的失職與藍友友油品廠商的罪行，國民黨都在忙著甩鍋、栽贓、轉移焦點，這也才是藍白要上街頭的真正原因。