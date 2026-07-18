雙標？缺席北市食安會逾7成 蔣萬安回擊沈伯洋「好好監督中央」

中聯油脂案持續延燒，民進黨北市長參選人沈伯洋昨指台北市長蔣萬安「雙標」，出席北市食安會比率低；對此，蔣萬安上午受訪指出，立法委員包括沈伯洋委員，都應該好好強力監督，中央政府目前在處理食安上面，行徑荒腔走板。

蔣萬安上午出席敦北地下大排開工儀式受訪，針對被沈伯洋指食安問題有雙標，出席食安會議次數很低，蔣萬安說，任何重大食安事件，他都透過專案會議全面的掌握、督導。而且對於這一次毒油事件第一時間所採取的包括全面稽查、擴大預防性下架、成立專區，而且幾乎每天發稿公布我們所有稽查的進度、下架的進度。

蔣萬安說，但反觀中央政府，第一時間選擇蓋牌，站在業者這邊說要恢復上架，又甚至到現在不願意進行全面的查驗。所以這些都非常的清楚，所以他要再次的呼籲，沈伯洋委員應該好好強力監督中央政府目前在處理食安上面荒腔走板的行徑。

至於昨天在議會施政報告質詢，顏若芳批市長答詢文不對題，問A答B，蔣萬安今說，任何事情都要用同一個標準，所以看看民進黨2014年當時對於食安事件的態度，是要總統道歉、行政院長下台，但現在民進黨所有的黨公職鴉雀無聲，而且當時要呼籲總統開國安會議，但是賴清德總統到現在一場國安會議也沒開「議員有說過一句話嗎？」