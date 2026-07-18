卓榮泰稱中央「沒蓋牌」？蔣萬安點出6月接獲通報7月才開記者會

針對中聯油脂案，卓榮泰上午再度說明事件處理經過時指出，政府沒有蓋牌、沒有放寬下架標準，也沒有中央與地方互相比快的問題，「只有中聯公司跟其他幾家油品公司有蓋牌的行為，各級政府沒有蓋牌。」

蔣萬安上午出席敦北地下大排開工儀式受訪表示，台北市政府第一時間接獲通報，即刻的進行全面的稽查，而且將所有不只是有問題批號的油品，任何相關的品項只要有任何疑慮，全面擴大性的預防下架，而且也即刻公布所掌握的下游業者的名單。

蔣萬安說，但反觀行政院，6月就接獲通報，到7月6號行政院長才出來發表意見，而且在7月3號行政院食藥署的記者會，是選擇蓋牌，不願意公布下游業者的名單，這都是非常明確的事實，就是蓋牌，就是掩蓋，就是護航，一開始也只願意下架20%比例的問題油品。

蔣萬安指出，民眾都看在眼裡，非常清楚，也看到民進黨黨工職出來發表的言論，不檢討自己，只檢討人民，這都是讓人民看不下去的地方。