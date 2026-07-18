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行政院23日擬提食安法修法 惡意隱匿加重處分

中央社／ 台北18日電

中聯油脂案未歇，行政院長卓榮泰日前指示一週內完成修法，預計23日行政院會就會討論通過食安法修正。草案將強化源頭與製程管理，要求業者有異常檢驗結果皆須在法定期限內完成通報，逾期開罰，若惡意隱匿或欺騙則加重處分。

中聯油品致癌物超標事件引發社會關注，卓榮泰日前指示衛福部應於一週內完成修法。政院人士指出，卓榮泰今天已經說明，衛福部20日將向政院報告草案內容，修法預計送23日行政院會討論、通過。

草案修法方向，卓榮泰日前已要求強化源頭與製程管理，包括原料查驗與允收標準，以及重大變更需有試製與檢驗。

3級食品安全管理機制也是修法重點，草案預計第1級管理「增訂」業者自主檢驗頻率，最上游廠商從每半年自主檢驗加嚴為逐批檢驗，第1層廠商從每半年自主檢驗加嚴為每季檢驗；另增訂一定規模以上製造業者自設實驗室應經主管機關認證，並增訂實驗室管理及即時通報義務。

第2級管理部分，草案「增訂」第三方驗證機構針對異常案件主動通報法律責任；第3級品管部分則增訂查廠頻率，並針對高風險業者擴大抽驗，建立更完善食品安全風險預警及管理制度。

衛福部長石崇良日前也說，中聯油脂案有多家業者延遲通報挨罰，顯示現行通報制度確有改進的必要性，因此將導入強制通報及即時資訊上傳機制，要求業者自主檢驗資料即時上傳，供主管機關監測與預警，且所有異常檢驗結果皆須在法定期限內完成通報，逾期開罰，若業者惡意隱匿或欺騙則加重處分，主動、及時通報得業者則預計研議減輕行政處分。

修法 行政院 中聯

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