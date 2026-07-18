聽新聞
0:00 / 0:00
影／批毒油案中央處置仍不足 蔣萬安：民眾要食安、要真相
對於外界關注他近期頻頻對中央施政表達立場，並號召民眾下周六上凱道，蔣萬安表示，身為地方首長，首要責任就是守護市民健康。他認為，當民眾對食品安全有高度期待時，中央政府目前在說明真相及後續處置上仍有不足。
蔣萬安表示，民眾的要求其實很簡單，就是希望知道真相，包括究竟是哪個環節出問題，以及為何會出現一級致癌物超標的情況。他指出，事件發生至今已超過半個月、接近1個月，中央仍未完整說明，因此地方政府代表人民，應呼籲民眾站上凱道，向中央表達對食品安全的具體要求，並對目前處理方式表達關切。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。