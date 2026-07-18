影／批毒油案中央處置仍不足 蔣萬安：民眾要食安、要真相

對於外界關注他近期頻頻對中央施政表達立場，並號召民眾下周六上凱道，蔣萬安表示，身為地方首長，首要責任就是守護市民健康。他認為，當民眾對食品安全有高度期待時，中央政府目前在說明真相及後續處置上仍有不足。

蔣萬安表示，民眾的要求其實很簡單，就是希望知道真相，包括究竟是哪個環節出問題，以及為何會出現一級致癌物超標的情況。他指出，事件發生至今已超過半個月、接近1個月，中央仍未完整說明，因此地方政府代表人民，應呼籲民眾站上凱道，向中央表達對食品安全的具體要求，並對目前處理方式表達關切。

台北市長蔣萬安（中）出席敦北地下大排動工典禮，會前受訪時針對食安議題質疑中央處置態度，並呼籲政府正視人民訴求。記者張文玠／攝影