毒油案交鋒 沈伯洋一個聯訪9次指蔣萬安「轉移焦點」

致癌油風波延燒，綠營質疑北市府未驗過苯駢芘，台北市長蔣萬安反問「高雄有驗嗎？」民進黨台北市長參選人沈伯洋今提及多項市政議題，9次直指蔣萬安轉移焦點，並認為市民聲音被反映出來，結果蔣一直以來的方式就是要轉移焦點，人民的眼睛一定看得非常清楚。

沈伯洋上午三水街市場、直興市場拜票前聯訪被問及此事，他說，昨天很多議員質詢，蔣萬安都是用這樣方式來轉移焦點，用憤怒、咆哮的方式轉移焦點是不當。

沈伯洋說，過去2年在立法院看太多用咆哮方式來轉移焦點，現在對遮陽傘一支700萬元、捷運天花板掉下、地方食安會議缺席率高、兒虐事件等，所有事情問蔣萬安，他都是轉移焦點，沈相信人民的眼睛是雪亮的。

對於北市府質疑沈伯洋，毒油案兩周以來質詢過衛福部長0次。沈伯洋說，他身為外交及國防委員會委員，也是黨團幹部，他作為黨團幹部第一時間就找食藥署討論相對應的措施，接下來也一起商討修法應該怎麼做，包含製程的頻率到底足不足夠。

沈伯洋表示，反觀以市政府的角色、以市長的角色，蔣萬安最重要的事情就是他是食安會議的召集人，結果15次有11次缺席，這明明是最重要的事情。人民只是想要知道一個答案，他為什麼對食安如此不重視？結果「他只能用攻擊我的方式來轉移焦點」，這是令人滿沮喪的答案。