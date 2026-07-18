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綠議員酸毒油案藍白上街頭「如喪考妣」？蔣萬安說話了

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綠議員酸毒油案藍白上街頭「如喪考妣」？蔣萬安說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加敦北地下大排開工儀式受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加敦北地下大排開工儀式受訪。記者楊正海／攝影

毒油風暴延燒，引發民心不安及在野黨怒火，台北市長蔣萬安串聯藍白陣營，號召民眾下周六上凱道，民進黨新北市議員林秉宥發文「整群藍白如喪考妣上街遊行」；對此，蔣萬安上午受訪指出，民眾的要求非常的卑微，就是要一個真相。

林秉宥的發文還談到，2014年因為頂新地溝油事件，食藥署重新訂定了食用油中Bap含量不可高於2ppb的規範，十幾年來，台灣人的癌症發生率還是持續上升；同時未規範食用油BaP含量的日本，癌症發生率略低於台灣；他並批評藍營惡意利用人民的無知當成政治鬥爭的武器；共產黨與法西斯也不過於如此。

針對林秉宥的發文，蔣萬安上午參加敦北地下大排開工儀式受訪指出，人民不是無知，而是被中央政府蓋牌。到底吃下了多少毒油？人民到現在沒辦法得到中央政府一個清楚的說明。

蔣萬安指出，到現在民眾的要求非常的卑微，就是要一個真相。到底是哪一個環節出了問題？為什麼會有一級致癌物質超標的問題？到現在已經超過半個月將近一個月，都沒有說明清楚。所以我們地方政府代表人民，就是要呼籲大家站出來，捍衛自己的健康，捍衛食安

蔣萬安 食安 中聯油品 2026九合一選舉 台北市選舉

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