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卓榮泰：23批問題油下周一提出檢驗報告 食安修法下周四提出

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
致癌油事件延燒，閣揆卓榮泰表示，剩下23批問題油將可在下周一提出完整檢驗報告，行政院也會在周四行政院會通過食安法修法草案，加強檢驗頻率。圖／行政院提供
致癌油事件延燒，閣揆卓榮泰表示，剩下23批問題油將可在下周一提出完整檢驗報告，行政院也會在周四行政院會通過食安法修法草案，加強檢驗頻率。圖／行政院提供

致癌油事件延燒，閣揆卓榮泰今天再次強調各級政府沒有蓋牌，也沒有任何要放寬的考量。卓榮泰指出，剩下23批問題油將可在下周一提出完整檢驗報告，行政院也會在周四行政院會通過食安法修法草案，加強檢驗頻率。並且規定一定規模以上的公司要設置實驗室。

卓榮泰指出，包括最新發現的4月1日問題油在內，總共有30批問題批號，除了已經確認的5批、加上4月1日的2批，一共有7批油有問題，其他剩下的23批，將在下周一提出完整檢驗報告，請國人務必了解，未來市場上一定是最安全的油品。

卓揆並表示，針對「食品安全衛生管理法」修法，也會在下周一提出報告，預計在周四的行政院會通過。其中很重要的內容是加強檢驗的頻率、一定規模以上的公司要設置實驗室、這個實驗室要經過第三方的認證，同時也必須負有即時通報的責任跟義務。

卓榮泰同時指出，未來對於食安也會有「五個強化」，也就是強化源頭的管理、強化製程的管理，強化重建異常通報系統。另外也會強化三級品管的制度、強化包括食品源在內的數位治理。他表示，針對這五個強化的執法措施，衛福部同樣將在下周一提出報告。

食安 卓榮泰 致癌沙拉油

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