吳崢毒油案失言引爆全民怒火 沈伯洋：我們發言都非常謹慎

致癌油事件延燒，民進黨發言人吳崢日前談毒油稱「又不是我逼你吃」，外界認為此成藍營上街最後一根稻草。民進黨台北市長參選人沈伯洋今說，中央跟地方對這事非常重視，各自有職責所在，所以針對事情發言時，「我們都非常的謹慎」，該修法就修法，該稽查就稽查。

沈伯洋上午三水街市場、直興市場拜票前受訪，被問及蔣萬安號召725上凱道、要求執政黨為毒油道歉下台一事，是要搶當藍營共主？沈說，人民上街頭是人民的權利，他強調中央和地方各有職責，不管事稽查、彙整資訊、修法，大家都非常努力進行中，中央跟地方的協作，才是真正能夠保護人民的食安、生命安全。

沈伯洋認為，這是市長選舉，希望蔣萬安專心市政，這4個字蔣常掛在嘴邊，但所作所為，看不出有想要專心市政，也看不出有想要重視他們不斷提出人民的疑問，包含預算暴增和拆分、不重視食安問題、兒虐一直出現，為什麼捷運一個都蓋不出來後，竟用偽造文書方式回應人民的疑問，甚至天花板出事都說是洗地關係。 他直言，這全是市政議題，沒有很難回答。只要能夠專心市政、讓大家知道理由為何，相信這是建立人民跟政府信任最好的方式。