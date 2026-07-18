再喊沒蓋牌 卓榮泰：宜蘭發現問題批號 迄今未見其他縣市用心查察

致癌油事件延燒，閣揆卓榮泰昨天雖然道歉，但台北市長蔣萬安仍號召全民725上凱道抗議。卓榮泰今天表示，宜蘭縣政府在7月15日發現所謂4月1日的油品也出問題，但這批號不在中聯提出的29批號中，顯示中聯是刻意延遲通報、隱匿資訊，非常不負責任。對於各級行政單位沒有在第一時間查獲所有批號，他對此深感致歉。

話鋒一轉，卓榮泰指出，如果4月1日的問題油在宜蘭被發現，難道其他縣市都沒有嗎？但迄今未見其他縣市真的用心在查察，他要求各縣市務必要再重新盤整下架的商品，有沒有其他中聯沒有提報的新批號，甚至有沒有這批4月1日的產品流落到其他地方去。

卓榮泰再次強調，各級政府沒有蓋牌，只有中聯和其他幾家油品公司有蓋牌的行為。6月30日台中市府接獲通報後，食藥署在7月1日就偕同台中市府到中聯，要求即刻停工，並要求7月3日下架第一層油品，所以沒有任何蓋牌的可能性。

其次，政府只有擴大強制性、預防性下架，從沒有任何要放寬的考量。中央和地方只有合作，絕沒有任何時間上的競爭，他舉例，台中非洲豬瘟時，中央和地方就合作得很好，這次同樣沒有時間的競爭，只期待中央和地方能好好合作。